الاحتلال يهدم خمسة منازل في القدس وسلفيت

تتواصل عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، في ظل تحديات متزايدة تواجه الفلسطينيين للحفاظ على مساكنهم وممتلكاتهم، وسط مخاوف من تداعيات هذه السياسات على الاستقرار السكني والاجتماعي.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، أربعة منازل فلسطينية في بلدة الرام شمالي القدس، وبلدة دير بلوط غربي محافظة سلفيت، بذريعة البناء دون ترخيص.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي بلدة الرام، هدمت قوات الاحتلال منزلًا من طابقين يعود للمقدسي أشرف سلهب، بحسب ما أفادت به محافظة القدس.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير بلوط برفقة جرافات وآليات الهدم، ودهمت المنطقة الشرقية من البلدة، ومنعت السكان من الوصول إليها، قبل أن تشرع بهدم منزلين مأهولين في منطقة "باب المرج".

وقال رئيس بلدية دير بلوط جهاد القاسم، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باب المرج شرق البلدة، وهدمت منزلين.

وأوضح أن المنزل الأول يعود لعائلة إدريس جبارة عبد الله، ويتكون من طابقين وروف وتبلغ مساحته 160 مترًا مربعًا، فيما يعود الثاني لعائلة عبد الخالق رشدي عبد الله، وتبلغ مساحته 130 مترا مربعا، ويتكون من طابق واحد.

وأشار إلى أن عدد إخطارات وقف العمل والبناء والهدم في بلدة دير بلوط بلغ خلال السنوات الأخيرة، نحو 100 إخطار.

وفي السياق، هدمت قوات الاحتلال منزلا يعود لعائلة سلام عماد بكر، في المنطقة الشمالية الشرقية من بلدة بروقين غرب سلفيت.

أجبرت سلطات الاحتلال المقدسي موسى الأعور على هدم منزله ذاتيا في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص.

وتأتي عمليات الهدم في ظل استمرار استهداف المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس والضفة الغربية، بذريعة البناء دون ترخيص، وسط قيود مفروضة على البناء الفلسطيني وصعوبات في الحصول على التراخيص اللازمة.

وبحسب بيانات محافظة القدس، نفذت سلطات الاحتلال 427 عملية هدم وتجريف في المحافظة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، شملت عمليات نفذتها آليات الاحتلال وأخرى اضطر أصحابها إلى تنفيذها بأنفسهم.

وفي السياق ذاته، تشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن سلطات الاحتلال نفذت 1,814 عملية هدم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2026، طالت 5,059 منشأة، بينها 1,894 مسكنا مأهولًا، و307 مساكن غير مأهولة، و1,524 منشأة زراعية.