الضفة: توثيق 12 اعتداء إرهابيا للمستوطنين والجيش ضد مزارعي الزيتون خلال 12 ساعة

تتواصل الاعتداءات على مزارعي الزيتون في الضفة الغربية، مع تسجيل إصابات وسرقة محاصيل وتخريب أشجار وتجريف أراض زراعية، إلى جانب اعتقال 14 متضامنا أجنبيا. ووثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 12 واقعة في 5 محافظات خلال 12 ساعة.

وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الخميس، 12 واقعة من إرهاب المستوطنين والجيش الإسرائيلي ضد مزارعي الزيتون وممتلكاتهم في 5 محافظات بالضفة الغربية المحتلة، خلال 12 ساعة.

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وشملت الوقائع اعتقال 14 متضامنا أجنبيا، وإصابة مزارعين جراء الضرب ورش غاز الفلفل، فضلا عن سرقة محاصيل وتخريب أشجار وتجريف أراض زراعية.

وقالت الهيئة في بيان إن الوقائع سُجلت بين السادسة صباحا والسادسة مساء الأربعاء، خلال موسم جني الزيتون.

وتوزعت على محافظات رام الله والبيرة والخليل ونابلس وسلفيت وجنين، وسط تصاعد إرهاب المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

اعتقال متضامنين

وفي محافظة رام الله والبيرة، أفادت الهيئة بأن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في بلدة كفر مالك شمال شرقي المدينة.

وأوضحت أنهم تسللوا إلى أراضي المواطنين ولاحقوا المزارعين، وأطلقوا مواشيهم للرعي في الأراضي الزراعية.

وفي قرية اللبن الغربي شمال غرب مدينة رام الله، طرد مستوطنون قاطفي الزيتون ومتضامنين أجانب من أراضيهم.

واحتجز المستوطنون 14 متضامنا أجنبيا وهواتفهم، قبل استدعاء الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلتهم جميعا، وفق التقرير الميداني للهيئة.

إصابات وسرقة محاصيل

وفي محافظة نابلس، اقتحم مستوطنون الأراضي الزراعية بمنطقة جبل العرمة في بلدة بيتا، ومنعوا الأهالي من الوصول إليها.

وفي منطقة جراعة ببلدة جماعين، هاجم مستوطنون مزارعين أثناء وجودهم في أراضيهم.

واعتدوا بالضرب على أحد المزارعين وأفراد عائلته، ما أدى إلى إصابته بضربة مباشرة في الرأس.

كما أصيب عدد من المزارعين جراء الضرب ورش غاز الفلفل والغاز المسيل للدموع باتجاههم، وفق بيان الهيئة.

وفي محافظة الخليل، سرق مستوطنون محصول الزيتون من أشجار تعود للفلسطيني أحمد عكش الهريني، في منطقة الرهنية جنوب يطا، وأضافت الهيئة أن المستوطنين كسروا أشجارا وألحقوا أضرارا بها.

أما في محافظة سلفيت، فسرق مستوطنون ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في منطقة الواد الأحمر، بين بلدتي مردا وياسوف.

ووفق التقرير، أطلق المستوطنون الرصاص الحي باتجاه أحد المزارعين بعدما فوجئ بوجودهم في أثناء سرقتهم المحصول.

تجريف أراض

وفي محافظة جنين، واصلت قوات الجيش الإسرائيلي تجريف أراض زراعية بين قريتي طورة وأم دار شمال غربي المحافظة.

واعتبرت الهيئة أن هذه الأعمال تأتي في سياق استهداف الأراضي الزراعية ومقومات استثمارها.

وقالت إن الاعتداءات المتصاعدة خلال موسم جني الزيتون تعكس منظومة عنف عسكري واستيطاني، تهدف إلى حرمان المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم والاستفادة من إنتاجها.

وحذرت من أن إطلاق الرصاص الحي وتجريف الأراضي وتخريب الأشجار يرفع حجم التهديد المباشر للمزارعين والمتضامنين الأجانب.

وأضافت أن هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية وبيئية قد تمتد لسنوات، وتهدد بتحويل الحرمان المؤقت من الأراضي إلى إقصاء دائم وعزل طويل الأمد عنها.

1156 انتهاكا للمستوطنين خلال تشرين الأول

ووثّق مرصد معلومات فلسطين 1,156 انتهاكا ارتكبها المستوطنون في الضفة الغربية منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2026، وأسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 77 آخرين.

وبحسب بيانات المرصد، شملت الانتهاكات 507 حالات اعتداء وعربدة، و156 عملية سرقة، و110 عمليات اقتحام، و103 أنشطة استيطانية.

كما رصدت 44 عملية حرق، و41 حالة تحطيم وإضرار بالممتلكات، و24 حادثة إطلاق نار، و23 عملية إغلاق، إلى جانب تدمير 22 محصولا زراعيا وهدم أو تدمير 20 منشأة.

وسجلت الإحصائية أيضا 14 حادثة تدنيس للمقدسات، و11 عملية نصب معدات، وحادثة دهس واحدة.