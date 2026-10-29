عباس: نأمل استئناف الحوار السياسي نحو السلام بعد تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

قال عباس خلال مؤتمر صحافي مع رئيس قبرص في نيقوسيا، إنه يأمل استئناف الحوار السياسي الجاد بما يقود إلى تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية بعد تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، عن أمله في أن تتيح مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، فرصة لاستئناف الحوار السياسي الجاد، بما يقود إلى تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية.

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وجدد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس بالعاصمة نيقوسيا، التأكيد على أن القيادة الفلسطينية مدت يدها على مدار سنوات طويلة، إلى الجانب الإسرائيلية من أجل تحقيق السلام، وإتاحة الفرصة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، للعيش بأمن واستقرار وسلام.

وشدد عباس على أن "الهدف لا يقتصر على تحقيق السلام بين الجانبين، بل يمتد إلى إرساء سلام شامل في المنطقة، بما يضمن الأمن والاستقرار بين إسرائيل وجميع الدول العربية والإسلامية المجاورة".

وأعرب عن تطلعه إلى أن تضطلع جمهورية قبرص بدور إيجابي، في دعم جهود السلام، مؤكدا أن موقعها الجغرافي وعلاقاتها الإقليمية، إلى جانب مواقفها الداعمة للسلام، تؤهلها للإسهام في تقريب وجهات النظر وتشجيع الحوار، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن فلسطين تولي أهمية قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك ضمان الأمن والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني يسعى إلى تحقيق السلام من خلال الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادئها، بما فيها قرارات مجلس الأمن والدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأضاف عباس، أن القيادة الفلسطينية تؤمن بالمقاومة الشعبية السلمية، وتتمسك بها نهجا في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يسعى إلى نيل حقوقه المشروعة بالوسائل السلمية، وبالطرق القانونية والدبلوماسية التي كفلتها الشرعية الدولية.

كما ثمن عباس مواقف جمهورية قبرص الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وأكد حرص دولة فلسطين على تعزيز العلاقات الثنائية، والعمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال إن "العلاقات الفلسطينية القبرصية تاريخية وراسخة، وتعود إلى ما قبل اعتراف قبرص بدولة فلسطين عام 1988"، مشيرا إلى أن اعترافها المبكر جاء تعبيرا عن المواقف المبدئية والنوايا الصادقة التي تحملها قبرص تجاه حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد عباس تقدير دولة فلسطين للدعم الإنساني والسياسي الذي تقدمه جمهورية قبرص للفلسطينيين وقضيتهم الوطنية، مشددا على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الفلسطيني والقبرصي.

وأشار إلى أنه سيبحث مع الرئيس القبرصي الأوضاع الصعبة والمعاناة الشديدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

من جانبه، أكد الرئيس القبرصي خريستودوليدس التزام بلاده بدعم حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات الفلسطينية القبرصية، والعمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال "أشعر بالسرور لاستقبال الرئيس محمود عباس"، مشيرا إلى أن زيارته السابقة إلى فلسطين عامي 2023 و2025 عكست العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تمتد لسنوات طويلة، لافتا إلى أن قبرص اعترفت بدولة فلسطين عام 1988.

وأضاف أن موقف بلاده من حل القضية الفلسطينية واضح، ويستند إلى قرارات الأمم المتحدة، مؤكدا الأهمية التي توليها قبرص لعلاقاتها مع فلسطين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار خريستودوليدس إلى أن الجزء الأكبر من المساعدات الإنسانية التي تقدمها بلاده مخصص لفلسطين، موضحا أن قبرص تستضيف في مركز "سايكلوبس" بمدينة لارنكا، تدريبات للفلسطينيين.

وأكد أن زيارة الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له تأتي في توقيت حاسم ومهم بالنسبة إلى المنطقة، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم المباحثات في إطلاق أنشطة مشتركة تخدم مصالح الجميع، وتوفر الظروف الملائمة لتحقيق الأمن والاستقرار. وشدد على أن جمهورية قبرص تسعى إلى أن تكون جزءا من الحلول لمشكلات المنطقة، لا جزءا من أزماتها، مؤكدا اعتماد بلاده مقاربة إيجابية واستعدادها للقيام بدور فاعل في دعم فلسطين والمساهمة في حل القضايا القائمة.