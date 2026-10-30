جيش الاحتلال يواصل عدوانه على الخليل لليوم الثامن وتهجير الأهالي

واصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على الخليل لليوم الثامن بتعزيزات عسكرية، وتهجير عشرات العائلات، واقتحام حيي الجلدة وعين دير بحة لتفتيش وتلغيم منزلي منفذي عملية فرش الهوى، وسط فرض إغلاق شامل واعتقال العشرات ونزوح نحو 5 آلاف من الأهالي.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدوانه على الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، لليوم الثامن على التوالي، باقتحامات وإغلاقات تركزت في محيط البلدة القديمة، وتهجير سكان من منازلهم واقتحامها.

وقالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية اقتحمت حيي الجلدة وعين دير بحة، وسط انتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية.

وأفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استقدم تعزيزات عسكرية لمحيط منزلي منفذي عملية فرش الهوى التي وقعت في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أحمد وحمودة الجعبة.

وأضافت أن القوات أجبرت عشرات الأهالي في حي عين دير بحة على إخلاء منازلهم، ونفذت أعمال تفتيش في منزلي الجعبة.

وذكرت المصادر أن أصوات حفر تسمع داخل المنزلين، من دون توفر مزيد من التفاصيل على الفور.

وفي 23 من الشهر الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عدوانه على الخليل عقب عملية نفذها شخصان، أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين، قبل أن يقتلهما جيش الاحتلال.

وفرض الاحتلال منذ ذلك اليوم إغلاقا على مدينة الخليل وقرى محيطة بها، واستولى على منازل في حيي الجلدة وعين دير بحة وحولها إلى ثكنات عسكرية.

وقالت بلدية الخليل، مساء الثلاثاء، إن عدد النازحين في المدينة بلغ 4969 شخصا، بواقع 780 عائلة، جراء العدوان العسكري المستمر.

وخلال الأيام الأولى للعدوان، شهدت الخليل عمليات تهجير قسري وهدم منازل ومنشآت ومحال تجارية، وتدمير بنى تحتية، فضلا عن تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية ورفع أعلام إسرائيل عليها.

واعتقل الجيش الإسرائيلي 110 أشخاص في المحافظة، منذ بدء العدوان وحتى الأربعاء الماضي، وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني.

يأتي ذلك ضمن تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين ضد الأهالي في الضفة الغربية والقدس، منذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.