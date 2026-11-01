مواجهات وإصابات خلال اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

صعدت قوات الاحتلال اقتحاماتها في الضفة والقدس، ونفذت عمليات دهم واعتقال في عدد من البلدات والمخيمات، تخللتها مواجهات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، إلى جانب الاعتداء على الفلسطينيين وتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الأحد، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات ومواجهات أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، إلى جانب الاعتداء على عدد من المواطنين واحتجازهم وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

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وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا واعتقلت الشاب أحمد الحافي، فيما اعتقلت شابا خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، حيث داهمت مدرسة الأرزة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز، واحتجزت مركبة واعتدت على ركابها.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات قباطية وفقوعة وميثلون، ونفذت مداهمات لمنازل واعتقلت شابا في فقوعة، كما أطلقت القنابل الصوتية خلال اقتحام ميثلون.

وشملت الاقتحامات أيضا بلدة طمون جنوب طوباس، وبلدة سنيريا جنوب قلقيلية، حيث داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل.

وفي نابلس، اقتحمت القوات مخيم بلاطة وداهمت بناية سكنية، كما نفذت حملة مداهمات في بلدة برقة شمال غربي المدينة، شملت منازل وروضة أطفال، وتخللتها مواجهات وإطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت، وسط اعتداءات على الأهالي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عين شمال غربي رام الله، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة، ما أدى إلى تسجيل حالات اختناق بين المواطنين.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق العمليات العسكرية المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، وتشمل مداهمة المنازل وتفتيشها واعتقال الفلسطينيين.