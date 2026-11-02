اقتحامات واعتقالات بالضفة وتخريب مساكن في مسافر يطا

تتواصل الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة، في إطار حملة تستهدف المدن والبلدات والتجمعات السكانية، وتطال الصحافيين والأسرى المحررين إلى جانب المواطنين. وترافق هذه العمليات مداهمات للمنازل وتخريب للممتلكات، وسط تصاعد مستمر في أعداد الأسرى منذ بدء الحرب

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل واعتقالات طالت ستة فلسطينيين، بينهم الصحافي والأسير المحرر سامر خويرة.

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واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الساوية جنوب نابلس، وداهمت عدداً من المنازل، كما دخلت المدينة من جهة حاجز الـ17، وانتشرت آلياتها العسكرية في المنطقة. واعتقلت الصحافي سامر خويرة عقب مداهمة منزله في شارع عصيرة، فيما اعتقلت عمار أحمد رمضان من قرية تل.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت القوات بلدة بيرزيت وبلدة كوبر، ونفذت حملات مداهمة واعتقال، أسفرت عن اعتقال محمد لولو وعبد عاطف اللولو من كوبر، ومؤمن الطوخي من مخيم الأمعري. كما اعتقلت عبد اللطيف إبراهيم محمد عمرو من بلدة دورا جنوب الخليل.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية وداهمت منازل المواطنين واعتقلت عددا منهم، فيما اعتقلت الشاب أنس عمر محسن من بلدة زعترة شرق بيت لحم، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.

وفي سياق الاقتحامات، داهمت قوات الاحتلال صباح الإثنين مساكن وكهوفا في خربة الحلاوة بمسافر يطا جنوب الخليل، تعود لعائلة خليل يونس أبو عرام، وألحقت أضراراً بمحتوياتها ومرافقها، وفق ما أفادت منظمة البيدر الحقوقية، التي أشارت إلى أن الاقتحام خلف آثار تخريب داخل المساكن والكهوف، وزاد من معاناة العائلة.

من جهته، قال مكتب إعلام الأسرى إن حملات الاعتقال المتواصلة تستهدف مختلف فئات الفلسطينيين، بمن فيهم الصحافيون والأسرى المحررون، وتترافق مع اقتحام المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، في ظل انتشار عسكري في المدن والمخيمات.

وبحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، نفذت قوات الاحتلال 530 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، من بينها 39 طفلاً و15 سيدة وفتاة. وارتفع عدد المعتقلين منذ بدء الحرب على قطاع غزة وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر إلى أكثر من 19,300 فلسطيني في الضفة الغربية، بينهم 596 امرأة وفتاة و1,530 طفلا، وفق مؤسسات الأسرى.