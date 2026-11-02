الاحتلال يهدم منزلا في بيت لحم ويقتحم مساكن بمسافر يطا

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة بين هدم المنازل واقتحام التجمعات السكانية والتضييق على الأهالي، في ظل مخاوف من تصاعد الاستهداف والتهجير، وسط تسجيل أكثر من ألفي اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون خلال أيلول الماضي.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، منزلا مأهولا في قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم، يعود لعائلة نادر أبو شقرة، وتبلغ مساحته نحو 150 مترا مربعا، ويتكون من طابق واحد، دون سابق إنذار بالهدم.

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وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان محمود طقاطقة إن المنزل هدم بصورة مفاجئة، في حين كانت قوات الاحتلال قد أخطرت سابقا أكثر من 17 منزلا في القرية بالهدم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مساكن وكهوفا تعود للفلسطيني خليل يونس أبو عرام في خربة الحلاوة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وفي شرق رام الله، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال تجمع أبو فزاع شرق بلدة الطيبة، واحتجزت معظم سكانه لساعات، واعتدت عليهم، كما ألقت قنابل صوتية بين المنازل، ما تسبب في ترويع الأطفال.

وحطمت القوات كاميرات مراقبة نصبها السكان لرصد اعتداءات المستوطنين المتواصلة على التجمع منذ أشهر.

وأعرب سكان التجمع عن خشيتهم من أن يكون تحطيم الكاميرات تمهيدا لهجوم جديد للمستوطنين، في ظل تصاعد الاعتداءات ومحاولات فرض السيطرة على المنطقة من خلال إقامة بؤر استيطانية رعوية وتهجير سكانها الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 2051 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم في الضفة الغربية والقدس خلال أيلول/سبتمبر الماضي، بينها 1404 اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال و647 اعتداء نفذها المستوطنون.