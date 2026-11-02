غزة: وقفة تضامنية مع الأسرى في الذكرى 109 لوعد بلفور

بالتزامن مع ذكرى وعد بلفور، طالب مشاركون في وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة بتحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات، وتسليط الضوء على ظروف احتجازهم.

من الوقفة الداعمة للأسرى في غزة بذكرى وعد بلفور (تصوير شاشة)

نظّم مواطنون غزيون، الإثنين، وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غربي مدينة غزة، إسنادا للأسرى في السجون الإسرائيلية بالتزامن مع الذكرى الـ109 لوعد بلفور.

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وتحل اليوم الإثنين، 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، الذكرى 109 لصدور وعد بلفور، حين وجه وزير الخارجية البريطاني آنذاك، آرثر بلفور، رسالة إلى اللورد ليونيل روتشيلد، أحد أبرز زعماء الجالية اليهودية في بريطانيا، تعهد فيها باسم حكومته بإقامة "وطن قومي لليهود في فلسطين"، في رسالة لم تتجاوز 67 كلمة، لكنها شكلت منعطفا مفصليا في تاريخ القضية الفلسطينية.

في ذكرى مرور عام 109 سنوات على وعد بلفور.. غزة تحيي الذكرى بدعم الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. pic.twitter.com/DeU5kgIiPb — موقع عرب 48 (@arab48website) November 2, 2026

ونُظّمت الوقفة في غزة تحت عنوان: "من وعد بلفور المشؤوم إلى الأسر.. وعد واحد وظلم مستمر"، وتخللتها كلمات أكدت أهمية إبقاء قضية الأسرى حاضرة في المحافل الدولية، وتسليط الضوء على ما يتعرضون له داخل السجون الإسرائيلية.

وقال عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، عصام أبو دقة، إن "وعد بلفور شكّل، قبل 109 أعوام، مشروعا استعماريا صهيونيا ضد الشعب الفلسطيني، وأسهم في بدء معاناته المستمرة".

وطالب أبو دقة الحكومة البريطانية بتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.

من جانبها، قالت القيادية في حركة الأحرار، وردة رضوان، إن الأسيرات الفلسطينيات يواجهن ظروف احتجاز صعبة، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي ونقص الغذاء والعلاج والخدمات الصحية.

وأشارت إلى انتشار أمراض جلدية، بينها الجرب، بين الأسرى والأسيرات، في ظل نقص مستلزمات الرعاية الصحية داخل السجون.

ودعت رضوان المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك لتسليط الضوء على أوضاع الأسيرات، وضمان حقوقهن وحمايتهن.

وبحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني صدر في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يبلغ عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيل 87 أسيرة، بينهن 21 معتقلة إداريا.

ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9 آلاف و350 أسيرا، بينهم 350 طفلا، ويعاني الأسرى، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

وتأتي الذكرى الـ109 لوعد بلفور في ظل استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة.