اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية

صعدت قوات الاحتلال اقتحاماتها في الضفة الغربية والقدس، وتركزت الحملة في بلدة دورا جنوب الخليل، حيث اعتقلت 21 فلسطينيا، بينهم صحافي وقيادي في حركة فتح، بعد مداهمة منازل وتخريب محتوياتها.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات ومواجهات وإطلاق قنابل صوت وغاز، إلى جانب مداهمة منازل وتخريب محتوياتها وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية.

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وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 21 فلسطينيا خلال اقتحام بلدة دورا جنوب غرب المدينة، بينهم الصحافي منتصر نصار وأمين سر حركة "فتح" في إقليم جنوب الخليل إياد ريان الشراونة، إضافة إلى عدد من الأسرى المحررين. وداهمت القوات منازل عدة في البلدة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل نقل المعتقلين إلى جهة غير معلومة.

وأفاد نادي الأسير أن المعتقلني هم: "معاذ منير الحروب، ومحمود سليم النمورة، وحذيفة محمود العواودة، ومحمد ناصر أبو زعنونة، وعماد جاد الله، ومصعب منير أبو زعنونة، وغسان جهاد عمرو، وإسماعيل العواودة، ومنتصر شديد، وهمام محمد طه عمرو، ومحمد نايف الرجوب، ويوسف قزاز الدرابيع، وأمجد قزاز الدرابيع، وأسامة أبو فردة، وحازم حسين الشراونة، ومهند فارس المسالمة، ومؤمن ماهر المسالمة، ويوسف نصار، وإمام نصار، وإياد ريان الشراونة، ومنتصر نصار".

وفي قرية البرج جنوب الخليل، أجبرت قوات الاحتلال عائلة عبد الجليل خليل التلاحمة على إخلاء منزلها، قبل الاستيلاء عليه وتحويله إلى ثكنة عسكرية. ويؤوي المنزل ثلاث عائلات تضم 15 فردا، معظمهم أطفال.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، تخللها إطلاق قنابل صوت، فيما شددت القوات إجراءاتها العسكرية في المحافظة، وأقامت حواجز على مداخل المدن والبلدات والقرى، وأغلقت طرقا رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة رامين شرقي المدينة، ونشرت فرق المشاة في شوارعها وأحيائها، ونفذت عمليات تفتيش، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

أما في القدس المحتلة، فاقتحمت القوات بلدة حزما شمال شرقي المدينة، وأغلقت مداخلها وعددا من المحال التجارية، وأطلقت قنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وما يرافقها من اعتقالات وتضييق على حركة الفلسطينيين وتعطيل لحياتهم اليومية.