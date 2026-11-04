اعتداءات المستوطنين: مصابان والاستيلاء على منازل بأريحا وإحراق مركبة وغرفة زراعية في الخليل

أُصيب شخص ومتضامن أجنبي بقرية الديوك غرب أريحا إثر اعتداء مستوطنين استولوا على ثمانية منازل في المنطقة، بالتزامن مع اعتداءات واسعة بالضفة الغربية، شملت إحراق مركبة وغرفة زراعية وتدمير ممتلكات ومحاصيل زراعية بالخليل وبيت أمر ومسافر يطا.

أصيب أحد الأهالي ومتضامن أجنبي، مساء الأربعاء، جرّاء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب في قرية الديوك، غرب مدينة أريحا، فيما نفّذ المستوطنون اعتداءات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، شملت الاستيلاء على منازل، وإحراق مركبة وغرفة زراعية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه في أريحا تعاملت مع إصابتين نتيجة الاعتداء بالضرب من قبل مستوطنين، أحدهم متضامن أجنبي، وتم نقلهما إلى المستشفى.

واستولى مستوطنون، مساء الأربعاء، على ثمانية منازل في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، ولا يزالون يتواجدون داخلها.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين برفقة عائلاتهم اقتحموا المنازل الثمانية، وحطموا أبوابها، مشيرة إلى أنها كانت خالية من أصحابها.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا ومخيماتها، وسيّرت آلياتها في شوارعها.

وتتعرض قرية الديوك التحتا، لاعتداءات متكررة من المستوطنين، تشمل اقتحام المنازل والاستيلاء عليها، في إطار التوسع الاستيطاني في المنطقة، التي تشهد كذلك محاولات للسيطرة على الأراضي والممتلكات.

وقال المزارع الذي يقطن بالمنطقة، مصطفى فهيدات، إن وجود المستوطنين في المنازل الثمانية أدى إلى تقييد حركة الأهالي في المنطقة، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، كما حال دون تمكن عدد منهم الوصول إلى منازلهم، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

الخليل

وأحرق مستوطنون، مساء الأربعاء، مركبة، واستولوا على جرار زراعي، وأتلفوا محاصيل زراعية وبيوتا بلاستيكية، خلال هجوم على بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.

وذكر الناشط الإعلامي، محمد عوض، أن مجموعة مسلحة من المستوطنين هاجمت الأهالي في منطقة زاد الشيخ ببلدة بيت أمر، وأحرقت مركبة، واستولت على جرار زراعي يعود للمواطن أشرف العلامي.

وأتلف المستوطنون عشرات صناديق الخضروات ومحاصيل زراعية أخرى، بالإضافة إلى تدمير محتويات بيوت بلاستيكية تعود لعدد من الأهالي.

يذكر أن أهالي المنطقة يتعرضون بشكل يومي لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، تشمل مهاجمة المنازل وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي، بالإضافة إلى الاعتداء عليهم وتهديد حياتهم.

وأحرق مستوطنون غرفة زراعية في وادي اجحيش جنوب الخليل، فيما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مسكنا في مسافر يطا وفتشته.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت خربة الركيز في مسافر يطا، وداهمت مسكن المواطن محمد النجار، وقامت بتفتيشه وتدمير محتوياته.

وفي وادي اجحيش شرق بلدة السموع، أحرق مستوطنون من البؤرة الاستيطانية التي أقيمت حديثا على أراضي الأهالي في وادي الرخيم، غرفة زراعيا للمواطن مراد نصار بما فيه من مواد ومعدات زراعية.