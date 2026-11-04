اقتحامات واسعة بالضفة واعتقالات تطال أسرى محررين وأطفالا

شهدت مناطق متفرقة من الضفة تصعيدا ميدانيا مع اتساع حملات الاقتحام والاعتقال الإسرائيلية، التي طالت مدناً ومخيمات وبلدات عدة، وسط احتجاز أطفال وأسرى محررين، ومداهمة منازل وتخريب محتوياتها، في مشهد يعكس اتساع العمليات العسكرية وتداعياتها على السكان.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات واحتجازات طالت عشرات الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون وأطفال، إلى جانب مواجهات أسفرت عن إصابات وحالات اختناق.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات والتنكيل بهم، فيما ألحقت أضرارا بمحتويات عدد منها، وحوّلت منازل أخرى إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن مع نشر القناصة فوق أسطح المباني.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فايق صنوبر، عقب مداهمة منزله في قرية يتما جنوب المدينة، كما اعتقلت السيدة رباب سمارة خلال اقتحام البلدة القديمة.

وشملت الاقتحامات بلدات حوارة وبيتا وبيت فوريك وأوصرين، وقرية الباذان ومخيم العين، إلى جانب مداهمة منازل في قرية كفر قليل.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة في المدينة، وشنت حملة اعتقالات، طالت الأسيرة المحررة الدكتورة شيماء أبو غالي، كما امتدت المداهمات إلى بلدة السيلة الحارثية غرب المحافظة.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في جنين طالت كلا من ورد زكارنة، وقصي أبو سرور، وماجد الصوص، وعلاء محمد أبو عزيز، وساهر الشخشير، وعبد الحليم أبو القسام، وأيهم مصطفى السعدي، وعبد الله المبيض، وعبسي حثناوي، وأنس قعقور، وأحمد حثناوي، وعبد الله أبو غالي، وقسام الزرعيني، وفراس وشاحي.

أما في محافظة قلقيلية، فاعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، هم حمزة عمران ومصطفى بلال عمران وأحمد عبد الله عمران، عقب اقتحام مقهى في بلدة عزون شرق المدينة.

وفي رام الله، احتجزت القوات عدداً من الشبان والأطفال خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق المدينة، كما اقتحمت مخيم الجلزون شمال المحافظة.

وامتدت الحملة إلى محافظة الخليل، حيث نفذت قوات الاحتلال مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين، فيما اقتحمت في أريحا مخيم عقبة جبر وداهمت عددا من المنازل، وكذلك ضاحية اكتابا شرق طولكرم.

في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال كلا من حسين نضال شاور ، والسيدة رنين مجدي الجعبة، وأم زيد الجعبة زوجة المبعد ماجد الجعبة، وبسام الجعبة ونجله يوسف، وزوجة زيد الجعبة، ومعاذ علاء الجعبة.

كما واعتقل جيش الاحتلال الصحافي حازم ناصر من منزله في طولكرم، والذي افرج عنه قبل نحو 12 يوما من سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال في طولكرم كلا من صادق القاروط ونجله يحيى من منزلهما في إسكان اكتابا شرق المدينة، والأسيرين المحررين أحمد عسس وعمر الجابر من ضاحية اكتابا.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة الغربية، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمة التي تطال الفلسطينيين ومنازلهم.