اقتحامات ومواجهات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

صعدت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في الضفة والقدس، عبر حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين، تركزت في مخيم الدهيشة ببيت لحم الذي شهد اعتقال نحو 30 مواطنا. وترافقت الحملة مع مداهمة المنازل وتخريب محتوياتها واحتجاز السكان والتحقيق معهم ميدانيا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز والصوت، وأسفرت عن إصابات وحالات اختناق، إلى جانب اعتقال عشرات الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون.

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وتركزت الحملة في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال نحو 30 مواطنا، عقب اقتحام المخيم ومداهمة عشرات المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها. كما احتجزت عددا من السكان وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية لساعات، تخللها التنكيل بهم.

وأفاد نادي الأسير بأن الاعتقالات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، مشيرا إلى نقل المعتقلين إلى مراكز التحقيق التابعة لأجهزة استخبارات الاحتلال.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة خلال ساعات الليل، وانتشرت في عدد من أحيائها، وداهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن تتضح حصيلة الاعتقالات.

وفي قلقيلية، اعتقلت ثلاثة شبان خلال اقتحام المدينة ومداهمة منازل، وهم مجيد شوبكي، والأسير المحرر أنس حمدان، وهيثم سلمي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سيلة الظهر والزبابدة جنوب جنين، حيث اندلعت مواجهات في الأخيرة، فيما أطلقت قنابل الصوت خلال اقتحام قرية صانور جنوب شرقي المحافظة.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدتي بلعا ودير الغصون في محافظة طولكرم، وقرية تل جنوب غربي نابلس، وحي المصايف في رام الله، وبلدة دير بلوط غرب سلفيت، حيث نفذت القوات عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل.

وفي بلدة سلواد شمال شرقي رام الله، داهمت قوات الاحتلال محال تجارية، بالتزامن مع تجدد المواجهات وإطلاق قنابل الغاز، فيما شهدت بلدة بُرقة شمال غرب نابلس مواجهات أطلقت خلالها القوات قنابل الصوت والغاز قبيل انسحابها.

وفي المنطقة ذاتها، هاجم مستوطنون مركبة الفلسطيني دياب حجة أثناء مغادرته منطقة المسعودية شمال غرب نابلس، وفق مصادر محلية.

أما في جنوب الخليل، فأطلقت قوات الاحتلال الرصاص باتجاه مركبات المواطنين في منطقة الفحص، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتأتي هذه الحملة بعد يوم من تصعيد الاعتقالات في الضفة الغربية، إذ أعلن نادي الأسير اعتقال 45 فلسطينيا، بينهم خمس نساء وصحفيان، في إطار عمليات الاقتحام والمداهمة المتواصلة التي تشهدها مدن وبلدات ومخيمات الضفة والقدس، وتتخللها اعتداءات على السكان وتخريب للممتلكات.