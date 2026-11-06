الضفة: 20 اعتداء لجيش الاحتلال وإرهاب المستوطنين ضد قاطفي الزيتون الجمعة

ارتكب جنود الاحتلال والمستوطنون 20 اعتداء ضد قاطفي الزيتون في 6 محافظات بالضفة الغربية المحتلة الجمعة، شملت احتجاز مزارعين ومتضامنين وصحافيين وسرقة محاصيل وتجريف أشجار.

شهدت الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، 20 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون ضد قاطفي الزيتون في 6 محافظات، شملت احتجاز مزارعين ومتضامنين وصحافيين، وسرقة محاصيل وتجريف أشجار.

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وقالت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية في بيان، إن الاعتداءات تستهدف عزل المزارعين عن المتضامنين والصحافيين، محذرة من أن منعهم من الوصول إلى أراضيهم يهدد بإقصائهم عنها، في ظل تصاعد إرهاب المستوطنين وفرض واقع استيطاني جديد.

اعتداءات برام الله

وفي محافظة رام الله والبيرة، هاجم مستوطنون وقوات من الجيش الإسرائيلي قاطفي الزيتون في قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وأسفر الهجوم عن توقيف 17 شخصا، بينهم 12 متضامنا أجنبيا وصحافيان دوليان و3 فلسطينيين؛ وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

ولم توضح الهيئة مصيرهم، لكن حملة "فزعة" قالت في بيان إنه جرى نقلهم إلى قاعدة عسكرية قريبة.

وفي قرية أبو فلاح شرق رام الله، أجبر مستوطنون عشرات المتضامنين والصحافيين على مغادرة المنطقة.

كما تعرض مزارعون فلسطينيون في بلدات دير عمار وعابود وسنجل والمغير وبرقا لاعتداءات حالت دون جني محصولهم، وشملت سرقة ممتلكات وتخريبها.

اعتداءات بالخليل ونابلس

وفي محافظة الخليل، احتجز الجيش الإسرائيلي فلسطينيا في منطقة يطا، عقب هجوم شنه مستوطنون بمواشيهم على الحقول الزراعية.

وفي بلدة بيت عوا، تعرضت أشجار زيتون للتجريف.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية الصحافي مصعب شاور والفلسطيني إياد سويطي، بعد تعرضهما للضرب؛ وفق الهيئة.

وفي محافظة نابلس، سرق مستوطنون محصول الزيتون من أراض فلسطينية في منطقة المسعودية شمال غربي المدينة.

كما اعتدوا بالضرب على شابين فلسطينيين قرب جبل عيبال، من دون توضيح حالتهما الصحية.

وفي بيت فوريك وسهل صرة، طرد مستوطنون مزارعين فلسطينيين من أراضيهم، في إطار محاولات لإقامة منشآت استيطانية.

استهداف الأراضي

وفي محافظات بيت لحم وسلفيت وقلقيلية، شملت الاعتداءات تجريف أراض فلسطينية ونصب خيمة استيطانية.

كما طرد مستوطنون مزارعين من أراضيهم، ما حال دون وصولهم إلى حقولهم وجني محصول الزيتون.

واعتبرت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان"، أن اعتداءات الجمعة تعكس تحولا في استهداف موسم الزيتون.

وأوضحت أن الاعتداءات باتت تطال المتضامنين والصحفيين المحليين والدوليين، في محاولة لعزل المزارعين الفلسطينيين عن الجهات التي تساندهم.

وحذرت الهيئة من أن منع المزارعين من الوصول إلى حقولهم يتزامن مع فرض واقع استيطاني جديد، يهدد بإقصائهم عن أراضيهم على المدى الطويل.

تصاعد الاعتداءات

ومنذ بدء موسم قطف الزيتون مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن شهداء وجرحى، إلى جانب إلحاق أضرار بالممتلكات والمحاصيل الزراعية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وأسفر التصعيد، وفق معطيات فلسطينية، عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 26 ألفا.