اقتحامات واعتقالات بالضفة وإصابة طفل برصاص الاحتلال

تصاعدت الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية مع ساعات الفجر، وسط حملات اعتقال ومداهمة للمنازل واحتجاز سكانها، فيما أسفرت الاعتداءات عن إصابة طفل بالرصاص في قلقيلية، بالتزامن مع مواجهات في عدد من المناطق.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون، إلى جانب اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واحتجاز سكانها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية بعد التنكيل بهم.

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ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين حسن ومحمد حرز الله، عقب مداهمة منزل عائلتهما في قرية الطرم غرب المدينة، كما داهمت منزلا آخر في القرية.

واعتقلت كذلك الشابين نايف جلال سمار ومحمد محمود مشهور سمار، بعد اقتحام منزليهما في بلدة اليامون غرب جنين، بحسب ما أفاد نادي الأسير.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال محمد رمضان أبو مصطفى وأسامة محمود صالح القني، من قرية كفر قليل جنوب المدينة، عقب مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت شارع حطين ومحيط البلدة القديمة، واعتلى جنودها أسطح عدد من المنازل، فيما داهمت منازل أخرى وفتشتها.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال رجلا بعد اقتحام منزله، فيما داهمت منزلا آخر واحتجزت أفراد عائلته داخل إحدى الغرف، وعبثت بمحتوياته.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي دير أبو مشعل ونعلين في محافظة رام الله، حيث اندلعت مواجهات مع الفلسطينيين، واعتقلت شابا من بلدة الطيبة شرق المحافظة، واستولت على مركبته.

وفي قلقيلية، أُصيب طفل برصاص قوات الاحتلال في قدمه، خلال اقتحام منطقة كفر سابا، فيما شهدت محافظة طولكرم اقتحامات لأربع بلدات، تخللها إطلاق قنابل الصوت وإعاقة حركة السير.

وامتدت الاقتحامات خلال ساعات الفجر إلى مناطق في محافظات بيت لحم وطوباس وجنين ونابلس ورام الله، وسط انتشار عسكري ومداهمات للمنازل.