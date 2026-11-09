استشهاد طفل برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه في برقة شمال غرب نابلس

استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية برقة شمال غربي نابلس، واحتُجز جثمانه، فيما أصيب طفل وشاب بالرصاص الحي، وعرقلت قوات الاحتلال عمل طواقم الإسعاف واحتجزت ثلاثة من متطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني.

استشهد الطفل معتز إياد دغلس (14 عامًا)، مساء الإثنين، برصاص قوات الاحتلال في قرية برقة شمال غربي نابلس، شمالي الضفة الغربية، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه، وأصابت فلسطينيين اثنين آخرين خلال اقتحام القرية، وسط عرقلة عمل طواقم الإسعاف واحتجاز ثلاثة من أفرادها.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الطفل معتز إياد دغلس واحتجاز قوات الاحتلال جثمانه، دون تسليمه إلى ذويه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية في وقت سابق من مساء الإثنين، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة فتى (17 عامًا) بالرصاص في البطن والحوض، وشاب (19 عامًا) في يده، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتلقي بلاغ عن مصاب ثالث خلال اقتحام القرية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إليه لتقديم الإسعاف اللازم.

كما احتجزت قوات الاحتلال ثلاثة متطوعين مسعفين تابعين للهلال الأحمر أثناء تأديتهم عملهم الإنساني في القرية، في إطار القيود التي فرضتها على حركة الطواقم الطبية خلال الاقتحام.

ولم تتضح ملابسات إطلاق النار الذي أدى إلى استشهاد الطفل دغلس، فيما لم ترد تفاصيل إضافية بشأن ظروف احتجاز جثمانه أو مصير المسعفين الثلاثة.

وتأتي الجريمة في ظل اعتداءات إسرائيلية متواصلة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تشمل اقتحام البلدات والقرى الفلسطينية وإطلاق الرصاص الحي والاعتقالات، إلى جانب اعتداءات المستوطنين على السكان وممتلكاتهم.