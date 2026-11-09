الاحتلال يواصل الاعتقالات والتنكيل بالفلسطينيين بالضفة

تتواصل حملات الاقتحام والاعتقال الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسط تصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين وتوسّع عمليات التفتيش والتحقيق الميداني، في مشهد يعكس استمرار الضغط العسكري على مختلف المناطق والتجمعات السكانية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومواجهات في بعض المناطق، إلى جانب اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم لساعات.

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وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إماتين شرقي المدينة، وداهمت منازل المواطنين واعتقلت أربعة فلسطينيين، هم إسلام بشار غانم، والشيخ عبد الناصر غانم ونجله حذيفة، وكمال عادل بري، بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى عدة، بينها قبلان وكفر قليل وبيت دجن، إضافة إلى شارع عصيرة وشارع حطين ومحيط البلدة القديمة.

واعتقلت من قرية كفر قليل المواطنين محمد رمضان أبو مصطفى وأسامة محمود صالح القني، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

كما اعتقلت الشاب علاء أيمن الخطيب من منطقة وادي الحج عيسى، جنوبي بلدة قبلان، بعد تفتيش منزله، فيما انتشر جنود الاحتلال على أسطح عدد من المنازل في شارع حطين ومحيط البلدة القديمة، بالتزامن مع مداهمة منازل أخرى.

وشملت الاقتحامات أيضا محلا تجاريا في شارع مخيم عسكر القديم ومنزلا في شارع المي، شرقي المدينة.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد شرقي المدينة، وداهمت منازل واعتقلت أربعة فلسطينيين، هم مهران ناظم بكر، وناظم بكر، ومحمد تيسير عابودي، وعبد الرحمن تيسير عابودي. كما اقتحمت بلدة عنبتا المجاورة وداهمت أحد المنازل فيها.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد خالد العمور، عقب مداهمة منزل عائلته وتفتيشه في بلدة تقوع، جنوب شرقي المدينة.

أما في محافظة الخليل، فاقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا وداهمت منازل في عدة أحياء، كما اعتقلت المعلم محمد أحمد حماد خلال اقتحام مدرسة الفخيت في مسافر يطا، جنوبي المحافظة. وشملت الاقتحامات خربة الحلاوة في مسافر يطا.

وامتدت المداهمات إلى بلدتي كوبر والمزرعة الغربية، شمال غربي رام الله، وبلدة عرابة، جنوب غربي جنين، إضافة إلى مخيم عقبة جبر للاجئين قرب أريحا، حيث فتشت قوات الاحتلال منازل المواطنين.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق حملات الدهم والاعتقال المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي تصاعدت وتيرتها بالتزامن مع موسم قطف الزيتون واستمرار التوترات الميدانية.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومراكز التوقيف والتحقيق نحو 9350 أسيرا، بينهم 90 أسيرة و350 طفلا، فضلا عن آلاف المعتقلين إداريا دون توجيه تهم واضحة.