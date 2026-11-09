هاجم عشرات المستوطنين المنطقة الصناعية في بلدة بيتا جنوب نابلس، وأحرقوا ثلاث آليات حفر ومركبات ومعدات تابعة لمناشر الحجر، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال البلدة، وسط تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

أحرق عشرات المستوطنين، مساء الإثنين، ثلاث آليات حفر وعددًا من المركبات والمعدات التابعة لمناشر الحجر في المنطقة الصناعية ببلدة بيتا جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة بالتزامن مع الهجوم.

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وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا")، بأن عشرات المستوطنين هاجموا المنطقة الصناعية وأضرموا النيران في ثلاث آليات حفر ("بواغر")، إلى جانب مركبات ومعدات صناعية، ما ألحق أضرارًا بالممتلكات.

وأظهرت مشاهد مصورة النيران وهي تلتهم المعدات والآليات، فيما حاولت طواقم الإطفاء وأهالي البلدة السيطرة على الحرائق وإخمادها.

مستوطنون يحرقون آليات ومعدات صناعية في بيتا جنوب نابلس

للتفاصيل: https://t.co/aC3cFpJ1Tu pic.twitter.com/Q4jSvfx1kH — موقع عرب 48 (@arab48website) November 9, 2026

ويأتي الهجوم في ظل اعتداءات متكررة على المنطقة الصناعية في بيتا، شملت إحراق منشآت ومركبات وإطلاق النار، بالتزامن مع اقتحامات تنفذها قوات الاحتلال للبلدة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 1369 اعتداءً في الضفة الغربية خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بارتفاع نسبته 111.6% مقارنة بأيلول/ سبتمبر، من أصل 3133 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون مجتمعين.

وسجلت محافظة نابلس 353 اعتداءً للمستوطنين، لتحتل المرتبة الثانية بعد رام الله والبيرة، فيما شملت الاعتداءات تخريب الممتلكات وسرقة المركبات والمعدات واستهداف الأراضي الزراعية ومصادر رزق الفلسطينيين.

مستوطنون يحرقون آليات ومعدات صناعية في بيتا جنوب نابلس

للتفاصيل: https://t.co/aC3cFpJ1Tu pic.twitter.com/8HvgChaKdw — موقع عرب 48 (@arab48website) November 9, 2026

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة، اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيًا خلال اقتحامات شملت طولكرم وقلقيلية وجنين ونابلس وبيت لحم، الإثنين، فيما أصيب طفل بالرصاص الحي في صدره خلال اقتحام بلدة الزبابدة جنوبي جنين، مساء الأحد.

وتشهد الضفة الغربية، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اعتداءات إسرائيلية متواصلة تشمل القتل والاعتقال وإحراق الممتلكات والاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني.