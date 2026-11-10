إرهاب المستوطنين والجيش: إصابة قاطفي زيتون ومركبات وتخريب أراض زراعية بالضفة

تعرّض مزارعون وصحافي ومتضامن أجنبي لاعتداءات المستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية، تخللتها مهاجمة مركبات وتخريب أراض زراعية، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاه قاطفي الزيتون ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم.

تواصلت اعتداءات المستوطنين الإرهابية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، واشتملت على الاعتداء على قاطفي زيتون في أراضيهم، ومهاجمة مركبات وقطع الطريق، وتخريب أراض زراعية، وجرى كل ذلك بوجود جنود الاحتلال الذين قذفوا المزارعين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

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أقدم مستوطنون على تخريب أرض زراعية في بلدة سنجل، شمال رام الله، إذ أفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منطقة غرابة غرب البلدة، وخربت أرضا زراعية، وقصّت السياج ودمّرت البوابات المحيطة بها، والتي تعود إلى المواطن مروح عبد الحق.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المستوطنين كانوا قد اقتلعوا سابقا عشرات الأشجار من الأرض المحاذية لها، والتي تعود إلى المزارع نفسه.

ولفتت إلى أن المستوطنين يتسللون إلى البلدة من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضيها منذ نحو عام، ويهاجمونها بوتيرة شبه يومية، ويعرقلون وصول المواطنين إلى أراضيهم.

مهاجمة مركبات وقطع الطريق

وهاجم مستوطنون، فجر اليوم، مركبات لفلسطينيين بين قرية اللبّن الشرقية ومدينة سلفيت، وأفادت مصادر محلية بأن عصابة مستوطنين هاجمت عدة مركبات لمواطنين من قريتي اللبّن الشرقية وعمورية، في منطقة وادي الشاعر وبالقرب من جامعة الزيتونة، ومنعوا مرور المواطنين لأكثر من ساعتين فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لحماية المستوطنين.

اعتداءات على قاطفي الزيتون

وفي حادثة جديدة ضمن الاعتداءات على قاطفي الزيتون، أُصيب صحافي ومتضامن أجنبي برضوض في هجوم شنه مستوطنون على قاطفي الزيتون بين بلدتي قصرة وجالود جنوب نابلس.

وأوضح رئيس بلدية قصرة، عبد العظيم وادي، أن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون ومتضامنين أجانب في الأراضي الواقعة بين بلدتي قصرة وجالود، المصنفة (ب)، واعتدوا عليهم، واستهدفوهم بالحجارة.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة مصور الوكالة الأوروبية، علاء بدارنة، برضوض جراء رميه بالحجارة، وكذلك أُصيب متضامن أجنبي برضوض أيضا.

وأوضح أن قصرة تعرضت لسرقة أراضيها من قبل المستوطنين، وشهدت موسم زيتون صعب للغاية بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن السكان لم يتمكنوا من جني سوى 33% من ثمار الزيتون في أراضيهم.

وقد أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها قدمت علاجا ميدانيا للصحافي بدارنة، إثر إصابته في يده جراء تعرضه للضرب والرشق بالحجارة من قبل المستوطنين.

وفي قرية دير أبو مشعل هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي قاطفي الزيتون وحطموا زجاج مركبتين، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال كرروا إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين بعد انتهاء هجوم المستوطنين، ومنعوهم بذلك من الوصول إلى أراضيهم الزراعية لاستكمال قطف ثمار الزيتون.

674 اعتداء

وفي سياق متصل، وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، السبت الماضي، 674 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق أشجار الزيتون والمزارعين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة في الفترة الممتدة بين الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، وحتى السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة، في بياناتها، أن 520 اعتداء نفذها المستوطنون، فيما نفذ جيش الاحتلال 154 اعتداء، مشيرة إلى أن محافظة رام الله والبيرة سجلت 130 اعتداء، لتأتي في المرتبة الثانية بعد محافظة نابلس التي سجلت 230 اعتداء.

وشملت الاعتداءات مهاجمة قاطفي الزيتون والاعتداء عليهم بالضرب، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز تجاههم، وسرقة المحاصيل والمعدات الزراعية، وتكسير الأشجار واقتلاعها، وإحراق الأراضي والممتلكات الزراعية.