بقرار من بن غفير: سلطات الاحتلال تغلق جمعية "برج اللقلق" بالقدس للمرة الثانية

أغلقت سلطات الاحتلال مقر جمعية "برج اللقلق" بالقدس مجددا لـ6 أشهر، بقرار تعسفي من إيتمار بن غفير. واستنكرت الجمعية الإغلاق الثاني هذا العام، مؤكدة أنه استهداف ممنهج لمؤسسات البلدة القديمة.

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقر جمعية "برج اللقلق المجتمعي" بمدينة القدس المحتلة لمدة 6 أشهر، في ثاني إجراء يتخذه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير منذ شباط/ فبراير الماضي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا مقر الجمعية في البلدة القديمة بالقدس، وألصقوا على بابها بيان إغلاق للمرة الثانية لمدة 6 أشهر.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أنه بحسب القرار تُغلق كافة مرافق الجمعية، باستثناء رياض الأطفال.

عناصر الاحتلال خلال إغلاقهم الجمعيّة مجدّدا

وتقع جمعية برج اللقلق في البلدة القديمة، وتُعد من أبرز المراكز المجتمعية المقدسية، إذ تقدّم برامج تعليمية، ورياضية، وثقافية للأطفال والشبان، إلى جانب أنشطة اجتماعية، ودورات دعم تعليمي.

وزعم بن غفير في القرار الذي أُلصق على مدخل مقر الجمعية، أنها تعمل "برعاية السلطة الفلسطينية أو نيابة عنها"، وهو ما تنفيه الجمعية.

قرار الإغلاق الصادر عن بن غفير

وهذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها بن غفير قرارا بإغلاق الجمعية الفلسطينية، بعد قرار سابق في شباط/ فبراير، ضمن إجراءات يعتبرها الفلسطينيون استهدافا لمؤسساتهم في القدس الشرقية.

سياسة ممنهجة تعزل أهالي البلدة القديمة

وأعربت الجمعية في بيان، عن "بالغ استهجانها واستنكارها إزاء الإغلاق التعسفي لمقر الجمعية مجددا اليوم في باب حطة بالبلدة القديمة من القدس".

وذكرت أن قرار الإغلاق الجديد صدر "بعد أن أعادت فتح أبوابها للأهالي، إثر إغلاق سابق استمر ستة أشهر".

وأضافت: "منذ إعادة فتح أبوابنا، عدنا إلى عملنا المجتمعي في حماية الأطفال ودعم النساء والشباب".

وقالت الجمعية: "استأنفنا برامجنا التربوية والرياضية والاجتماعية، وقد أدينا هذا العمل انطلاقا من رسالتنا في خدمة أهالي القدس، وبعيدا عن أي نشاط أو تجاذب سياسي".

وشدّدت على أن "تكرار الإغلاق التعسفي وغير المبرر يؤكد أن هذا الإجراء يأتي في سياق سياسة ممنهجة تعزل أهالي البلدة القديمة من القدس".

و"برج اللقلق" هو معلم تاريخي في القدس، يعود تاريخه إلى العهد الأيوبي والعثماني، ويعدّ مركزا مجتمعيًا مهمًا في البلدة القديمة.

وتُشكّل جمعية "برج اللقلق"، متنفسا لآلاف الأطفال والشباب في المنطقة، إذ تنتعش مرافقها البالغة مساحتها 9.5 دونمات والملاصقة للسور التاريخي للبلدة القديمة، بالكثير من النشاطات الرياضية والفكرية والاجتماعية على مدار ساعات النهار.

ويمكن من خلال مقر الجمعية، مشاهدة المسجد الأقصى بوضوح.

وتأسست جمعية "برج اللقلق" في عام 1991، بهدف الحفاظ على أرض برج اللقلق من الاستيطان، بحسب ادكيدك.

ويؤكّد الأهالي أن أرض برج اللقلق، هي الوحيدة في القدس الشرقية التي أقيمت عليها يوما، جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني. وكان ذلك في عام 1998، حيث وصل أعضاء المجلس التشريعي الأول برئاسة أحمد قريع، ولكنهم تعرضوا لاعتداء كبير من قبل الشرطة الإسرائيلية.

ومنذ تأسيسها، تقدم الجمعية خدمات للأطفال والشباب بالبلدة القديمة، لكنها توسعت منذ ذلك الحين، لتصبح من كبرى الجمعيات في القدس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مقر الجمعية بتاريخ 17/2/2026، وأصدرت قرارا بإغلاقه لمدة ستة أشهر، وأُعيد فتح المقر بتاريخ 13/8/2026، قبل أن تعود سلطات الاحتلال وتغلقه مجددا اليوم.