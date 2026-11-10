مواجهات وإصابات واعتقالات خلال حملة اقتحامات بالضفة

تواصل قوات الاحتلال تصعيد عملياتها العسكرية في الضفة، عبر اقتحامات متزامنة واعتقالات تطال مختلف المحافظات، وسط انتهاكات للمنازل والممتلكات وقيود على الحياة اليومية، في مشهد يعكس اتساع نطاق العمليات الأمنية الإسرائيلية واستمرار استهداف الفلسطينيين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مدناً وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومواجهات وإصابات وحالات اختناق بالغاز المدمع، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والتنكيل بسكانها.

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وترافقت الاقتحامات مع مواجهات في عدد من المناطق، استخدمت خلالها قوات الاحتلال الغاز المدمع، ما أدى إلى وقوع إصابات وحالات اختناق في صفوف الفلسطينيين الذين تصدوا للقوات المقتحمة.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين، هما عدنان عصفور من منطقة المخفية، ونهاد شقيرات من منطقة رفيديا، عقب اقتحام المدينة ومداهمة عدد من منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها، على ما أفاد نادي الأسير.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت القوات مدينة البيرة وقرية برقا شرق رام الله، وداهمت منازل عدة واحتجزت عدداً من المواطنين وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية لساعات.

كما اعتقلت أربعة فلسطينيين، بينهم فتاة، خلال اقتحام قرية المغير، وهم إسراء علي أبو عليا، ومحمد مأمون الزغلول، وعوض خالد أبو نعيم، وعاطف مراد النعسان.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال اقتحام قرية سنيريا وبلدة حبلة جنوب المحافظة، وهم ثائر أعمر وأمجد مفيد من سنيريا، ورشاد خروب من حبلة، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

أما في محافظة الخليل، فاعتقلت قوات الاحتلال الشاب نصر محمد زعاقيق من بلدة بيت أمر، عقب مداهمة منزل عائلته وتفتيشه، فيما اقتحمت منازل عدة في المدينة وبلدة دورا، ونكلت بأصحابها.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مسجد الزير في منطقة بيت فالوح شرق المحافظة، ومنعت المصلين من أداء صلاة الفجر، واحتجزتهم لساعات عدة.

وتأتي هذه العمليات في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، والذي يشمل اقتحام المدن والبلدات ومداهمة المنازل واعتقال المواطنين وتخريب الممتلكات، إلى جانب تشديد القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين.

وبحسب معطيات مؤسسات الأسرى، تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية 26 ألف حالة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع استمرار حملات الاقتحام والاعتقال التي تطال مختلف المحافظات.