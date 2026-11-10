"مفطر للقلب": هجوم المستوطنين الإرهابي على بيتا يخلّف خسائر بـ10 ملايين شيكل

نحو 200 مستوطن مسلحين وملثمين هاجموا المنطقة الصناعية في بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث اعتدوا على عمال، وأحرقوا جرافات وكسارات ومركبات، فيما قُدّرت الخسائر بنحو 10 ملايين شيكل، وسط تحذيرات فلسطينيين من استهداف مصادر رزق مئات العائلات.

صورة تظهر إحدى المعدات الثقيلة العديدة التي أحرقها المستوطنون الإرهابيون في هجومهم على بيتا (Getty Images)

عمال يفرون من اعتداءات مستوطنين ملثمين، وآليات ومعدات تلتهمها النيران، ومنشآت صناعية تتكبد خسائر تُقدر بالملايين؛ هكذا بدت حصيلة هجوم شنه نحو 200 مستوطن على المنطقة الصناعية في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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أسفر الهجوم الذي وقع أمس، الإثنين، عن إحراق جرافات وكسارات حجر ومركبات، وأثار مخاوف أصحاب المنشآت الصناعية من استمرار الاعتداءات التي تهدد أعمالهم ومصادر رزق مئات العائلات الفلسطينية.

وكشف شهود عيان ومتضررون تفاصيل الهجوم الذي بدا منظما بحسب أحد أصحاب المنشآت، فيما حذر مسؤول نقابي من أن الاعتداءات تستهدف مصادر رزق الفلسطينيين وتسعى إلى تهجير أصحاب المصانع من المنطقة.

ووفق تقديرات لبلدية بيتا نقلها أحد المتضررين، بلغت الخسائر التي لحقت بالمنطقة الصناعية جراء الهجوم نحو 10 ملايين شيكل (قرابة 3 ملايين دولار).

200 مستوطن يحاصرون المنطقة الصناعية

وبحسب إفادات شهود عيان، هاجم نحو 200 مستوطن المنطقة الصناعية في بلدة بيتا، وحاصروا منشآتها من جهات عدة قبل أن يعتدوا على عدد من العمال الفلسطينيين ويضرموا النيران في معدات ومركبات.

وقال الشهود إن المستوطنين هاجموا منشأة لقص الحجر، وشرعوا في إحراق جرافات وكسارات حجر ومركبات كانت موجودة في المنطقة.

وأوضحوا أن الهجوم وقع بعدما غادر معظم العمال مواقع عملهم، فيما كان أربعة عمال لا يزالون في المكان يستعدون للمغادرة.

هجوم منظم وتوزيع أدوار

ويروي الفلسطيني عبد الرحيم سلامة أحد المتضررين من الهجوم، أن المستوطنين اقتحموا المنطقة الصناعية قرابة الساعة الرابعة عصرا، بعد مغادرة معظم الموظفين والعمال أماكن عملهم.

وقال إن أعدادا كبيرة من المستوطنين الملثمين الذين كانوا يرتدون زيا موحدا هاجموا المنشآت الصناعية، فيما كان أبناؤه وبعض أفراد عائلته لا يزالون في المنطقة.

وأوضح سلامة، نقلا عن أبنائه الذين كانوا في الموقع وقت الاعتداء، أن المهاجمين بدوا منظمين، إذ توزعت الأدوار بينهم، فتولى بعضهم الاعتداء على العمال بالعصي، وحمل آخرون أسلحة، فيما أضرم آخرون النيران في المعدات والآليات.

ولم يقتصر الهجوم على منشأته بل امتد إلى منشآت مجاورة تعود إلى أقاربه وجيرانه، حيث أحرق المهاجمون ممتلكات ومعدات في أكثر من موقع.

وأشار إلى أن هذا هو الاعتداء الثاني الذي يشهد عمليات إحراق في المنطقة، إلى جانب اعتداءات متكررة تشمل تكسير الممتلكات والمضايقات والاستفزازات.

وقال إن الاعتداءات والقيود المفروضة على المنشآت الفلسطينية تجعل استمرار العمل فيها أمرا بالغ الصعوبة.

وأضاف أن الفلسطينيين يُمنعون من تشغيل منشآتهم، في وقت تتواصل فيه أعمال الحفر والتجريف في مناطق قريبة.

وعلى رغم الاعتداءات والضغوط، أكد سلامة تمسكه وعائلته بالبقاء في أرضهم ومواصلة العمل، مشددا على أنهم لن يتخلوا عن أرضهم أو مصادر رزقهم.

خسائر بنحو 10 ملايين شيكل

وعن حجم الأضرار، قال سلامة إن بلدية بيتا قدرت الخسائر التي لحقت بالمنطقة الصناعية بنحو 10 ملايين شيكل، تشمل معدات وآليات ومركبات متضررة.

وسبق أن تعرضت المنطقة الصناعية في بيتا لهجوم مماثل، أحرق خلاله مستوطنون شاحنة وحطموا جرافة.

استهداف لقمة عيش الفلسطينيين

ولا تقتصر تداعيات الهجوم على الخسائر المادية، إذ يحذر عاملون في القطاع الصناعي الفلسطيني من انعكاس الاعتداءات المتكررة على استمرارية المنشآت ومصادر رزق العاملين فيها.

وفي هذا السياق، وصف رئيس اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين، عمر ديرية، الاعتداءات على المنشآت الصناعية بأنها "إجرام على مرأى ومسمع العالم"، يستهدف لقمة عيش الفلسطينيين وأبنائهم، ويروع العمال، ويسعى إلى تهجير أصحاب المصانع من المنطقة.

وقال ديرية إن مشهد المنطقة الصناعية عقب الهجوم "مفطر للقلب".

وأوضح أن الاعتداءات تفاقم معاناة أصحاب المصانع، الذين يواجهون أصلا ظروفا سياسية واقتصادية صعبة تشمل الإغلاقات والبوابات العسكرية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأضاف أن القطاع الصناعي يعاني أيضا من إغراق السوق بالمنتجات المستوردة، في ظل غياب إجراءات كافية لحماية المنتج الفلسطيني.

وحذر ديرية من أن اعتداءات المستوطنين لم تعد تقتصر على تدمير المنشآت ومعداتها، بل باتت تهدد حياة العمال وأبناء أصحاب المصانع.

وأشار إلى أن أبناء صاحب أحد المصانع اضطروا إلى الفرار من الموقع خلال الهجوم، إذ كانوا معرضين للقتل لو لم يتمكنوا من المغادرة.

ودعا المؤسسات الفلسطينية إلى اتخاذ مواقف أكثر قوة وصرامة، والالتفاف حول أصحاب المصانع والعمل على حمايتها في ظل تكرار الاعتداءات على المنشآت والعاملين فيها.

ولفت إلى أن اعتداءات مماثلة شملت إحراق ممتلكات في مناطق عدة بالضفة الغربية، بينها جنين ونابلس وبيت لحم والخليل وحوارة وجماعين.

وأشار إلى أن الفلسطينيين لم يعودوا يجدون "مأمنا ولا ملاذا آمنا" في ظل استمرار هجمات المستوطنين.

اعتداءات متصاعدة بالضفة

ويأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتشمل الاعتداءات القتل والاعتقال وهدم المنازل والمنشآت وإحراق المساجد والمركبات وتجريف الأراضي الزراعية، فضلا عن منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية عن استشهاد أكثر من 1,220 فلسطينيا وإصابة نحو 13,746 آخرين إضافة إلى اعتقال أكثر من 26 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.