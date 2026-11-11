ألف و182 عملية إحراق نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون بـ3 أعوام في الضفة

وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 1,182 عملية إحراق نفذها الاحتلال والمستوطنون بالضفة والقدس منذ أكتوبر 2023. تركز 60.2% منها برام الله ونابلس، مستهدفة ممتلكات وأراضي، وآخرها إحراق 100 مركبة باللبن الشرقية وسط تصاعد قياسي بالاعتداءات.

مركبة متفحمة أضرم مستوطنون فيها النار بهجوم على بلدة بيت أمر (Getty Images)

نفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ألفا و182 عملية إحراق استهدفت ممتلكات وأراضي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحتى 30 أيلول/ سبتمبر 2026.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن 809 عمليات إحراق استهدفت ممتلكات ومركبات ومنشآت، فيما طالت 373 عملية أراضي فلسطينية.

وذكرت أن محافظتي رام الله والبيرة ونابلس، سجلتا وحدهما 711 عملية، بما يعادل 60.2% من إجمالي عمليات الإحراق.

وجاء البيان عقب إحراق مستوطنين، فجر الأربعاء، أكثر من 100 مركبة في ساحة لتجميع السيارات القديمة والتالفة بقرية اللبن الشرقية جنوبي مدينة نابلس.

وبحسب البيان، سجلت محافظة رام الله والبيرة 376 عملية إحراق، بينها 238 استهدفت الممتلكات و138 طالت الأراضي، فيما سجلت نابلس 335 عملية، منها 207 استهدفت الممتلكات و128 طالت الأراضي.

وتوزعت بقية العمليات على محافظات الخليل بواقع 112 عملية، وجنين 73، وبيت لحم 64، وطولكرم 61، وسلفيت 44، وقلقيلية 39، والقدس 32، وطوباس 29، وأريحا 17.

وأشارت الهيئة إلى أن قرية اللبن الشرقية بمحافظة نابلس تعرضت في 6 نيسان/ أبريل 2026 لإحراق منزل وخيمتين و3 مركبات، إلى جانب الاعتداء على أهال.

كما وثق تقريرها لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إحراق مركبتين بمنطقة وادي الشاعر الواقعة بين القرية ومحافظة سلفيت.

وقالت الهيئة إن هذه الاعتداءات تلحق أضرارا اقتصادية واجتماعية، عبر تعطيل أعمالهم ومصادر دخلهم والإنتاج الزراعي، واستهداف مساكنهم وممتلكاتهم ومناطق عملهم.

وشددت على أن مسؤولية جيش الاحتلال الإسرائيلي لا تقتصر على الاعتداءات التي ينفذها مباشرة، بل تشمل، وفق البيان، عدم توفير الحماية للفلسطينيين، وحماية المستوطنين وعرقلة وصول المواطنين والطواقم إلى المناطق المستهدفة.

وفجر الأربعاء، أحرق مستوطنون أكثر من 100 مركبة في ساحة لتجميع السيارات القديمة والتالفة بقرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس.

وامتدت النيران إلى عشرات أشجار الزيتون ومخازن وأعمدة إنارة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن المنطقة وإصابة فلسطينيين بالاختناق جراء الدخان.

وقدر رئيس المجلس القروي الخسائر الأولية بأكثر من مليون شيكل إسرائيلي.

ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 457 اعتداء للمستوطنين بالضفة الغربية خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهو أعلى عدد شهري منذ بدء التوثيق عام 2006.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، تشمل القتل والاعتقال وهدم المنازل وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها، بالتزامن مع توسع الاستيطان.