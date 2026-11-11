اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة وتعزيزات عسكرية إلى نابلس

تتواصل الحملات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسط تصاعد الاعتقالات والمداهمات التي تطال مختلف المحافظات، فيما تعكس حصيلة الشهر الماضي اتساع نطاق الاعتقالات، مع تسجيل مئات الحالات وتصدر الخليل القائمة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، بينهم مسن وأشخاص من ذوي الإعاقة وأسرى محررون، إلى جانب اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابات وحالات اختناق.

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وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم لساعات، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس، التي شهدت عمليات اقتحام واعتقال في عدة أحياء ومناطق.

وأفاد نادي الأسير بأن الاعتقالات تركزت في محافظات نابلس وقلقيلية والخليل وجنين، بالتزامن مع اقتحام بلدات ومخيمات ومداهمة منازل المواطنين.

ففي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقا شرق المدينة، فيما اقتحمت في محافظة جنين بلدة يعبد جنوب غرب المحافظة، وداهمت عدداً من المنازل في البلدتين.

وفي نابلس، دخلت قوات الاحتلال المدينة من جهة حاجز دير شرف، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية من حاجزي الطور وصرة.

واعتقلت خمسة فلسطينيين خلال اقتحام مناطق متفرقة من المدينة، وهم الأستاذ إيهاب خميس منصور، وهو من ذوي الإعاقة، والأسير المحرر نور الدين ياسر حلاوة، المعروف بـ"أبو لؤي"، عقب مداهمة منزله في حي الضاحية، إضافة إلى رائد خريم وكنان ضياء استيتية من البلدة القديمة، والأستاذ نضال أبو رميلة من منطقة الضاحية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مسنا خلال اقتحام منطقة إسكان المهندسين غرب نابلس، بعدما داهمت قوة عسكرية كبيرة عددا من المنازل في المنطقة، فيما دفعت بتعزيزات إضافية باتجاه المدينة عبر حاجز الطور.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وحي القرعان، إلى جانب بلدتي عزون وكفر ثلث شرق المحافظة، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها.

واعتقلت الشقيقين طارق وعلاء الأقرع خلال اقتحام المدينة، والشاب أحمد خضر مراعبة من منزله في بلدة كفر ثلث، ومحمد رضوان خلال اقتحام بلدة عزون.

أما في محافظة الخليل، فتركزت الاقتحامات في مخيم الفوار جنوب المدينة، ومخيم العروب شمالها، وقرية المجد غرب دورا، إضافة إلى قرية إمريش جنوب غرب المحافظة.

وأسفرت المداهمات عن اعتقال محمد طلال المعيوي من مخيم الفوار، وثائر عويضات من مخيم العروب، ومحمود وليد عمرو من قرية المجد، ومصعب فيصل دودين من قرية إمريش.

وتأتي هذه الحملة في سياق تصاعد الاقتحامات والاعتقالات في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، حيث تترافق العمليات العسكرية مع مداهمة المنازل وتفتيشها وإجراء تحقيقات ميدانية مع السكان.

وبحسب تقرير إحصائي للهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن"، سُجلت 804 حالات اعتقال وإعادة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت 20% مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر. وتصدرت محافظة الخليل القائمة بـ322 حالة، تلتها نابلس بـ134 حالة، ثم قلقيلية بـ118 حالة.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية اقتحامات عسكرية متكررة، تتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات، في ظل اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدن والبلدات الفلسطينية.