"فزعة": 800 ناشط أجنبي يساعدون أهالي الضفة في مواجهة إرهاب المستوطنين

شارك نحو 800 ناشط أجنبي في حملة "فزعة" لمساعدة المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة على مواجهة إرهاب المستوطنين الآخذ بالتصاعد، وقد اعتقلت إسرائيل 11 من الناشطين ورحّلت 12 آخرين، على رغم حملهم جنسيات أميركية وأوروبية.

رغم تعرض عدد منهم للاعتقال والترحيل، شارك نحو 800 ناشط ومتضامن أجنبي، بينهم دبلوماسيون، في حملة "فزعة" الفلسطينية لمساندة المزارعين بالضفة الغربية المحتلة في مواجهة إرهاب المستوطنين.

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وقال منسق الحملة محمد مطر في مقابلة مع الأناضول، إن إسرائيل اعتقلت 11 متضامنا أجنبيا ورحّلت 12 آخرين، خلال مشاركتهم في الحملة التي انطلقت قبل شهر ونصف لدعم المزارعين والتجمعات الفلسطينية المستهدفة.

وأوضح مطر أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 11 متضامنا في منطقة البوابير بتجمع مسافر يطا في محافظة الخليل جنوبي الضفة، ورحّلت 12 متضامنا من قرية كفر نعمة غربي مدينة رام الله.

وأضاف أن المعتقلين في مسافر يطا يحملون جنسيات إيطالية وألمانية وأميركية وهنغارية، في حين ضمت المجموعة التي رُحّلت من كفر نعمة مواطنين من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا.

وأشار مطر إلى أن إجراءات إسرائيلية طالت أيضا صحافيين إيطاليين، واعتقال عدد من المزارعين الفلسطينيين وأفراد المجتمع المحلي، دون تحديد عددهم.

وتُعد حملة "فزعة" مبادرة فلسطينية تطوعية تستقطب متضامنين أجانب من مختلف دول العالم، لمساندة المزارعين والتجمعات السكانية المستهدفة في الضفة الغربية المحتلة.

أهداف الحملة

وقال مطر عند الحديث عن أهداف الحملة، إنها بدأت أنشطتها في 28 أيلول/ سبتمبر الماضي وتستمر حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بعد تحضيرات استمرت نحو 4 أشهر.

وأوضح أن الحملة تسعى إلى الوصول إلى أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية، ومساندة المزارعين الفلسطينيين في مواجهة إرهاب المستوطنين.

وأضاف أنها حققت نحو 70% من هدفها الإستراتيجي، على الرغم من المعوقات التي واجهت عملها وفي مقدمتها إجراءات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين.

وأشار مطر إلى أن تخوف بعض المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والقيود المفروضة على الحركة داخل الضفة الغربية، وصعوبة نقل المتضامنين بين المواقع المستهدفة كانت تحديات إضافية أمام الحملة.

ولفت إلى أن فترات تطوع المشاركين تراوح بين أسبوعين و3 أشهر، وأن أنشطة الحملة لا تقتصر على مساعدة المزارعين خلال موسم قطف الزيتون.

وبحسب مطر، تشمل الأنشطة أيضا مساندة التجمعات الفلسطينية المستهدفة وتوفير الحماية المدنية لسكانها، إلى جانب المساهمة في إعادة بناء ما دمرته الأحوال الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق الأغوار.

دبلوماسية شعبية

وعن أهمية مشاركة الأجانب، قال مطر إن وجودهم في الميدان قد يحد أحيانا من حجم الاعتداءات، لكنه لا يوفر حماية دائمة للمزارعين أو التجمعات الفلسطينية.

وأشار إلى أن بعض المتضامنين تعرضوا للاعتقال والترحيل رغم حملهم جنسيات أميركية وأوروبية.

وأوضح أن المتضامنين ينقلون بعد عودتهم إلى بلدانهم ما شاهدوه ميدانيا إلى مجتمعاتهم، وعدّ ذلك شكلا من أشكال "الدبلوماسية الشعبية" التي تسهم في إيصال صورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إلى الخارج.

وبحسب مطر، فإن استهداف المتضامنين والصحافيين يأتي في سياق التضييق على المجتمع الفلسطيني ومحاولة التأثير في نقل الرواية الفلسطينية إلى العالم.

وأضاف أن وجود الصحافيين والمتضامنين في مواقع الأحداث يتيح توثيق الاعتداءات الإسرائيلية ونقلها إلى الجمهور الدولي.

وأشار إلى أن إسرائيل تنشر مقاطع مصورة مزعومة تظهر جنودها يساعدون المزارعين في قطف الزيتون، غير أن وجود المتضامنين والصحافيين يتيح نقل ما يجري حقا على الأرض وكشف حقيقة الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

تصاعد الاعتداءات

وتأتي تصريحات مطر في ظل تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما خلال موسم قطف الزيتون.

وفي هذا السياق، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 3,133 اعتداء في الضفة الغربية خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت 52.8% مقارنة بالشهر السابق.

وأضافت الهيئة، في تقريرها الشهري الصادر في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن الجيش الإسرائيلي نفذ 1,764 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 1,369 اعتداء.

وأوضحت أن اعتداءات المستوطنين وحدها ارتفعت بنسبة 111.6% مقارنة بشهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

ووفق التقرير، تركزت اعتداءات المستوطنين في محافظات رام الله والبيرة بواقع 393 اعتداء، ونابلس بـ353، والخليل بـ255.

كما طالت الاعتداءات 5,890 شجرة، بينها 4,498 شجرة زيتون، بحسب الهيئة.