اقتحامات واعتقالات بالضفة تطال أشقاء وأسرى محررين

تواصل قوات الاحتلال تصعيد حملات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، مستهدفة مدنا وبلدات ومخيمات عدة، وسط مداهمات للمنازل وتخريب محتوياتها واعتقالات طالت أشقاء وأسرى محررين. وتزامنت هذه الحملة مع ارتفاع ملحوظ في أعداد المعتقلين خلال أكتوبر الماضي.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومواجهات في بعض المناطق، إلى جانب اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

كما أخضعت قوات الاحتلال فلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، تخللها التنكيل بهم.

واعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين، بينهم خمسة أشقاء من عائلة واحدة، خلال مداهمات لمنازل المواطنين في مناطق مختلفة، بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين خلال اقتحام بلدة عقابا شمالي المحافظة، وفق ما أفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة.

وشملت الاعتقالات الأشقاء طارق وطه وجمال وجلال وأسعد حسن غنام، إضافة إلى الشاب محمود سليمان أبو عرة، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة بعدد من الدوريات العسكرية، وداهمت منازل عدة وفتشتها، قبل اعتقال المواطنين الستة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال حمزة خالد مصطفى عبد ربه، خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب المحافظة. وذكرت مصادر محلية أن القوات داهمت المخيم، واعتقلت عبد ربه، كما حطمت محتويات قاعة الأسرى والشهداء، وأزالت صور الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد مأمون نجم، عقب مداهمة منزله في قرية سيريس جنوب المحافظة.

كما اقتحمت مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا، وبلدة برقا شرق رام الله، وبلدة يعبد جنوب غرب جنين، حيث داهمت منازل وفتشتها.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من جهة حاجز دير شرف، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية عبر حاجزي الطور وصرة، ونفذت مداهمات في مناطق متفرقة أسفرت عن اعتقال خمسة فلسطينيين.

وامتدت الاقتحامات إلى محافظة قلقيلية، حيث داهمت قوات الاحتلال المدينة وحي القرعان، إضافة إلى بلدتي عزون وكفر ثلث شرقي المحافظة، وفتشت منازل الفلسطينيين.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت مخيمي الفوار جنوب المدينة والعروب شمالها، إلى جانب قرية المجد غرب دورا، وتخللت هذه الاقتحامات اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وتأتي هذه الحملة في سياق عمليات الاقتحام والمداهمة المتواصلة التي تستهدف مدنا وبلدات ومخيمات وقرى في الضفة الغربية، وتترافق مع اعتقالات وتفتيش للمنازل وتحقيقات ميدانية بحق السكان.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير إحصائي صادر عن الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن"، تسجيل 804 حالات اعتقال وإعادة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت 20% مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر.

وتصدرت محافظة الخليل قائمة الاعتقالات بـ322 حالة، تلتها نابلس بـ134 حالة، ثم قلقيلية بـ118 حالة، بحسب التقرير.

وفي إحصاء منفصل، وثق مركز فلسطين لدراسات الأسرى أكثر من 600 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس خلال الشهر ذاته، من بينها 14 امرأة و42 طفلا.