الاحتلال يهدم منزلا وصرحا للشهداء بالضفة

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، الخميس، تصعيدا إسرائيليا شمل هدم منازل ونصب تذكارية للشهداء، إلى جانب اقتحامات ومداهمات للمنازل واحتجاز عائلات، في إطار عمليات متواصلة تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم ورموزهم الوطنية.

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، من عمليات الهدم والاقتحام في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، إذ هدمت منزلاً في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وصرحا تذكاريا للشهداء في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، فيما واصلت اقتحام بلدة قفين شمال طولكرم، وحاصرت منزلا واحتجزت أفراد عائلة داخله.

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ففي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، برفقة جرافات عسكرية، بلدة سيلة الظهر، وحاصرت منزلا قبل أن تهدمه، في إطار عمليات الهدم المتواصلة التي تستهدف المنازل والمنشآت الفلسطينية في المحافظة، ولا سيما في البلدات القريبة من الطرق الالتفافية والمستوطنات.

وفي محافظة رام الله، هدمت قوات الاحتلال صرحا تذكاريا للشهداء في بلدة ترمسعيا شمال المدينة، ضمن حملة متواصلة تستهدف النصب التذكارية والشواهد التي توثق أسماء الشهداء الفلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وسبق أن هدمت قوات الاحتلال، في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، نصباً تذكارياً للشهداء عند المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، واستولت على مجسم لخارطة فلسطين.

كما هدمت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 11 صرحا ونصبا تذكاريا في بلدات وقرى بمحافظتي نابلس وقلقيلية، إلى جانب نصب تذكارية في جامعة بيرزيت وقرية أبو فلاح ومخيم الجلزون شمال رام الله.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة قفين شمال المدينة، وحاصرت منزل عائلة المواطن أشرف رياض عمار، واحتجزت أفرادها داخله، في محاولة للضغط على نجله لتسليم نفسه.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت المنزل وحاصرته بالآليات العسكرية، مطالبة نجل العائلة بتسليم نفسه، كما حطمت مركبته، بالتزامن مع اقتحام منزل آخر في محيط المنطقة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تمشيط وتفتيش واسعة في أحياء البلدة، وسط انتشار مكثف لآلياتها العسكرية، مشيرة إلى أن الاقتحام استمر دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى إعداد الخبر.

وتشهد بلدة قفين اقتحامات ومداهمات متكررة، إذ وثق مركز معلومات فلسطين "معطى" عمليات اقتحام للبلدة خلال الأسابيع الماضية، شملت مداهمة منازل في 23 تشرين الأول/ أكتوبر، واقتحامات أخرى يومي 26 و27 من الشهر ذاته.