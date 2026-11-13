الضفة: مصاب برصاص الاحتلال واعتداءات إثر اقتحام حفل زفاف

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال حفل زفاف في بلدة المغير شمال شرق رام الله واحتجزت العريس وعددا من المدعوين لساعات واعتدت عليهم قبل الإفراج عنهم.

أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، فيما احتجز جنود 4 آخرين بينهم عريس، خلال اقتحامات في بلدتي جبع جنوب مدينة جنين والمغير شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

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ففي بلدة جبع جنوب جنين، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا منزل الفلسطيني أيسر صالح حمامرة، وحطموا محتوياته وألواح الطاقة الشمسية، وسرقوا ممتلكات منه.

وأضافت المصادر، أن الاعتداء خلف خسائر مادية قدرت بنحو 200 ألف شيكل (نحو 62 ألف دولار).

وعقب ذلك، اقتحمت قوات إسرائيلية البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة شاب فلسطيني (27 عاما) بالرصاص الحي؛ وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي بلدة المغير شمال شرق رام الله، اقتحمت قوات إسرائيلية حفل زفاف في قاعة أفراح، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه نحو 150 من المدعوين.

وأفيد بأن الجنود احتجزوا 4 فلسطينيين من داخل القاعة، بينهم العريس حسن أبو عليا، واعتدوا عليهم قبل الإفراج عنهم بعد عدة ساعات.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل الاعتداءات القتل والاعتقال وهدم المنازل والمنشآت وإحراق الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية، إلى جانب التوسع الاستيطاني وتهجير السكان.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الممارسات تمهد لضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.