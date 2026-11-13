بعد عامين من الحبس المنزلي.. المقدسية رائدة سعيد تسلّم نفسها للاحتلال لقضاء عام في السجن

سلّمت المقدسية رائدة سعيد نفسها لسلطات الاحتلال، الخميس، لبدء تنفيذ حكم بالسجن لمدة عام، بعد نحو عامين من الحبس المنزلي والملاحقة القضائية.

سلّمت المقدسية رائدة سعيد نفسها، الخميس، لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لبدء تنفيذ حكم بالسجن الفعلي لمدة عام، بعد سنوات من الملاحقة القضائية وفرض الحبس المنزلي والقيود على حركتها.

وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال نقلت سعيد إلى سجن الدامون، عقب تسليم نفسها لقضاء محكوميتها.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت سعيد عام 2023 لمدة ثمانية أيام، قبل الإفراج عنها بشرط إخضاعها للحبس المنزلي، الذي استمر نحو عامين.

وخلال هذه الفترة، خضعت سعيد لجلسات محاكمة متواصلة، قبل أن تصدر محكمة الاحتلال، في نهاية عام 2025، حكما بسجنها فعليا لمدة عام، بعد إدانتها بتهمة التحريض، وفق ما أوردته مصادر محلية.

كما خففت سلطات الاحتلال، خلال فترة الحبس المنزلي، القيود المفروضة عليها من الحبس الكامل إلى الجزئي، مع استمرار فرض إجراءات مشددة على حياتها وتنقلاتها.

وتأتي قضية سعيد في سياق تصاعد إجراءات الاعتقال والإبعاد والحبس المنزلي بحق المقدسيين، إذ وثقت محافظة القدس 357 حالة اعتقال و73 قرار إبعاد، معظمها عن المسجد الأقصى المبارك، و10 قرارات بالحبس المنزلي القسري، خلال الربع الثالث من عام 2026.

كما سجلت المحافظة اعتقال 102 فلسطيني في القدس خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحده، بينهم ست نساء وثلاثة أطفال.