الاحتلال يغلق مدخلي المغير ويقتحم مخيمات في نابلس ويحقق ميدانيًا مع مواطنين

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخلي المغير، ومنعت المواطنين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها، وذلك غداة مهاجمتها حفل زفاف في القرية واعتقال أربعة مواطنين من داخل صالة الأفراح، بينهم العريس.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، المدخلين الرئيسيين لقرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اقتحمت فجرًا مخيمات بلاطة وعسكر والعين في نابلس، وداهمت منازل واحتجزت مواطنين، بينهم نساء، للتحقيق الميداني.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخلي المغير، ومنعت المواطنين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها، وذلك غداة مهاجمتها حفل زفاف في القرية واعتقال أربعة مواطنين من داخل صالة الأفراح، بينهم العريس.

وتتعرض قرى وبلدات شمال شرق رام الله لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم.

وفي نابلس، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين غرب المدينة، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها.

كما اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر شرق المدينة، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها، واحتجزت عددًا من الشبان والنساء وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة بلاطة البلد، وسط انتشار عسكري واسع، واتخذت أحد المنازل مركزًا للتحقيق الميداني.