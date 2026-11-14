مؤسسة "الحق": منع سفر جبارين محاولة لإسكات العمل الحقوقي

مؤسسة "الحق" تعتبر حظر سفر مديرها العام محاولة لإسكات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وهيومن رايتس ووتش تدعو الحكومات إلى التدخل لحمايته.

منعت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، المدير العام لمؤسسة "الحق" الفلسطينية، شعوان جبارين، من السفر إلى الأردن عبر معبر الكرامة، فيما اعتبرت المؤسسة أن القرار يستهدف نشاطه الحقوقي وجهوده في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ومساءلة المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

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وأفادت مؤسسة "الحق"، في بيان، بأن عناصر أمن إسرائيليين أوقفوا جبارين عند المعبر، واستفسروا عن أسباب سفره قبل إبلاغه بوجود قرار يمنعه من مغادرة الضفة الغربية.

وقال جبارين في تصريحات للإعلام إن عناصر الأمن أبلغوه شفهيًا بأن المنع صادر عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، بدعوى وجود "أسباب أمنية".

وأوضح أن القرار تزامن مع استعداداته للمشاركة في اجتماع جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، المقرر عقده نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

واعتبر جبارين أن هذه الإجراءات تهدف إلى إشغال العاملين في المجال الحقوقي بالدفاع عن أنفسهم، بدلاً من مواصلة جهودهم لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.

من جانبها، قالت مؤسسة "الحق" إن حظر السفر يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والتهديدات التي يتعرض لها مديرها العام بسبب نشاطه الحقوقي، مشيرة إلى أنه أحد المحكّمين لدى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.

وذكّرت المؤسسة بتعرض جبارين لتهديدات من جهاز "الشاباك" عام 2022، وفرض حظر سابق على سفره استمر ست سنوات، بين عامي 2006 و2012.

وربطت المؤسسة القرار بالضغوط المفروضة على المنظمات الحقوقية الفلسطينية، بما فيها العقوبات الأميركية التي فُرضت عليها في أيلول/ سبتمبر 2025، على خلفية تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.

وفي رد فعل على القرار، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن منع جبارين من السفر يمثل إجراءً انتقاميًا يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعت الحكومات إلى دعم المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وحماية العاملين فيها.

وطالبت مؤسسة "الحق" المجتمع الدولي والدول الشريكة بالضغط على إسرائيل لإلغاء حظر السفر، ووقف الإجراءات التي تعرقل عمل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.