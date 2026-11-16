إرهاب المستوطنين: 8 مصابين دهسا ببلدة تقوع قرب بيت لحم واعتداء على طفل غرب أريحا

أُصيب ثمانية أشخاض مساء الإثنين، إثر دهس مستوطن متجمعين على مرحلتين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، أعقبه اقتحام الاحتلال للبلدة وإغلاق مدخلها الرئيسي، فيما اعتدى مستوطنون آخرون بالضرب المبرح على طفل غرب أريحا، وسط تصاعد إرهابهم بالضفة.

أحد المصابين وهو ملقى على الأرض

أصيب ثمانية أشخاص، مساء الإثنين، إثر دهسهم من قبل مستوطن في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصاد محلية بأن مستوطنا دهس بمركبته أشخاصا كانوا متجمعين قرب حادث سير في خربة الدير على الشارع الرئيسي ببلدة تقوع.

ولفتت المصادر إلى أن المستوطن دهس 3 أشخاص، وفور تجمع الأهالي لإنقاذهم، عاد ودهس 5 آخرين.

وأكّدت جمعية الهلال الأحمر في بيان، أن طواقمها في بيت لحم "تتعامل مع خمس إصابات نتيجة دهسهم من قبل مستوطن قرب بلدة تقوع، والنقل إلى المستشفى جار".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدخل بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم في الضفة الغربية، بعدما دهس مستوطن عددا من الأهالي وتسبب بإصابتهم.



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وأظهرت مقاطع مصورة المصابين وهم ملقون أرضا بعد إصابتهم، في حين حضرت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المكان قبيل نقل المصابين إلى المستشفى.

ونُقل المصابون مركبات إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفيات بيت جالا الحكومي، واليمامة في الخضر، والجمعية العربية ببيت جالا، وهم من عائلات: البدن، وجبريل، والعروج، والشاعر.

وأضاف المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع وأغلقت الشارع الرئيس مكان الحدث، والمدخل الرئيسي الوحيد لتقوع، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

اعتداء على طفل غرب مدينة أريحا

واعتدى مستوطنون على طفل، مساء الإثنين، غرب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين يستقلون مركبتين لاحقوا الأهالي المارين عبر الطريق الواصلة بين مفترق مخيم عقبة جبر ووادي القلط وقرية الديوك التحتا، واعترضوا طفلا واعتدوا عليه بالضرب المبرح.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المستوطنين يلاحقون الأهالي المارين عبر ذلك الطريق، في محاولة للاعتداء عليهم.

وفي آب/ أغسطس الماضي، وصف السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية بأنهم إرهابيون، محذرا من أن هذه الممارسات تلحق ضررا كبيرا بصورة إسرائيل.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، حذّر أربعة عشر مقررا أمميا من أن التصاعد الحاد في وتيرة إرهاب المستوطنين، بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية، يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.

وبالتزامن مع الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الأهالي وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وأسفرت الاعتداءات بالضفة عن استشهاد أكثر من 1220 شخصا، وإصابة نحو 13 ألفا و746 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا.