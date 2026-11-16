الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من نابلس ويواصل اقتحام بلدات في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، أربعة مواطنين من مدينة نابلس، خلال اقتحامها أحياء ومناطق متفرقة، فيما واصلت عمليات الاقتحام والمداهمة في بلدات بمحافظة الخليل في الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت منازل في محيط البلدة القديمة وشارع الجامعة القديم ومنطقتي التعاون وشارع فيصل، واعتقلت مجاهد عاشور والشقيقين رامز وسليمان أبو صالحة، إضافة إلى ياسر منصور.
جانب من اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدة الشيوخ شمال الخليل بالضفة الغربية— موقع عرب 48 (@arab48website) November 16, 2026
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وبالتزامن مع ذلك، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بنابلس، وأغلقت طرقًا فرعية باستخدام مركبات فلسطينية، بعد مصادرة مفاتيحها، ولا سيما في محيط حاجز دير شرف غربي المدينة.
وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الزراقة في بلدة الشيوخ، فيما تواصل اقتحام بلدة سعير شمالي المحافظة، وسط حملة مداهمات للمنازل واعتقالات.
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