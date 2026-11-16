جيش الاحتلال يخطر بهدم بنايتين في الخليل تؤويان 65 أسرة

أخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بهدم بنايتين ومنزل مرخصين تؤوي 65 أسرة في منطقة مصنفة "أ" بالخليل بذرائع أمنية، وسط تحذيرات بلدية من تهديد الأمن السكني والاجتماعي، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس منذ أكتوبر 2023.

أخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بهدم بنايتين تؤويان 65 أسرة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، رغم حصولهما على التراخيص اللازمة.

وقال عضو مجلس بلدية الخليل، معمر العويوي في بيان، إن الجيش الإسرائيلي أخطر بهدم عمارتين ومنزلا في منطقة تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية في مدينة الخليل.

وأضاف العويوي أن العمارتين تتكونان من 65 شقة، وتؤويان 65 أسرة "تعيش حاليا حالة إرباك وقلق".

وحذّر من أن "ما يجري في مدينة الخليل لم يعد مجرد استهداف لمنازل أو منشآت فردية، بل أصبح تهديدا مباشرا للأمن السكني، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمدينة".

وشدّد على أن البنايتين والمنزل تقع "في منطقة مصنفة أ، وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المباني حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات الفلسطينية المختصة، وجرى إخطارها برائع أمنية".

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد أكثر من ألف و220 شخصا، وإصابة نحو 13 ألفا و746 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا، و1814 عملية هدم طالت 5059 منشأة، وفق معطيات فلسطينية.