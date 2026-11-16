تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على 13 ألفاً و119 دونما من أراضي الضفة الغربية، تمتد من شرق رام الله إلى الأغوار الشمالية وقلنديا، لإقامة مشاريع استيطانية ورعوية، ما يوسع نطاق السيطرة والاحتكاك مع المزارعين الفلسطينيين، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاستيلاء على 13 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة، لإقامة مشاريع استيطانية، بحسب ما أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الإثنين.

وذكرت الهيئة في بيان أن سلطات الاحتلال نشرت ستة إعلانات بين 12 تشرين الأول/ أكتوبر و13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، بشأن توجهها لتخصيص 13 ألفا و119 دونما من الأراضي الفلسطينية بالضفة لاستخدامات تشمل الرعي ومنشآت هندسية ومعالجة المنتجات الزراعية.

وأكدت أن هذه الإعلانات، التي حصلت عليها منظمة "السلام الآن" تكشف أن الأراضي المستهدفة تشكل امتدادًا جغرافيًا يصل من شرق مدينة رام الله، إلى الأغوار الشمالية وقلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن "هذه الوثائق تتعلق بإعلان نية منح تراخيص استخدام لأراضٍ تصنفها سلطات الاحتلال أراضي دولة، ولذلك لا تمثل بذاتها إعلانات جديدة لهذا التصنيف، ولا تثبت اكتمال إجراءات التخصيص النهائي".

وأضافت أن خريطة مرفقة تُظهر توزيع الأراضي على قسمين منفصلين، أحدهما في الأغوار والآخر باتجاه المرتفعات الشرقية لرام الله.

الرّصد الذي أعدّته هيئة مقاومة الاستيطان

وتدل هذه البنية على أن نطاق السيطرة المقترح يتجاوز محيط بؤرة منفردة، ليطال موارد رعوية موزعة بين بيئتين جغرافيتين، بما يوسع نقاط الاحتكاك مع المزارعين والرعاة الفلسطينيين، وفق الهيئة.

وقالت الهيئة إن هذه الإعلانات تكشف توسع "الوجود الاستيطاني في منطقة تتعرض تجمعاتها لضغوط متواصلة على السكن والرعي والتنقل".

وتنص الإعلانات التي جرت مراجعتها على إتاحة تقديم الاعتراضات خلال 30 يومًا من النشر، وفق بيان الهيئة.

وقبل نحو أسبوع، أصدرت سلطات الاحتلال أربعة أوامر عسكرية للاستيلاء على نحو 165 دونمًا من الأراضي الفلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة، بذريعة استخدامها "لأغراض عسكرية"، وفق ما أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الثلاثاء.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الأهالي وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس.

وشملت الاعتداءات قتل الأهالي واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.