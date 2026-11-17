هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل وبئرَي مياه ومنشأة لتربية الأغنام في بيت لحم والخليل وسلفيت بالضفة الغربية، بذريعة البناء دون ترخيص، واعتقل شخصاً وأصاب آخرين باختناق جراء إطلاق القنابل الغازية والصوتية خلال الاقتحامات المستمرة.

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 منازل وبئري مياه ومنشأة لتربية الأغنام، واعتقل شخصا، وأصاب آخرين باختناق في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قرية الولجة بمحافظة بيت لحم، خضر الأعرج، إن قوات إسرائيلية هدمت منزلا مساحته 50 مترا مربعا في منطقة عين حويزة، بدعوى "البناء دون ترخيص".

وذكر أن الجيش الإسرائيلي هدم المنزل للمرة الثانية، بعدما هدمه قبل نحو عام، قبل أن يعيد صاحبه جمال إسماعيل عبسية بناءه.

وأضاف أن القوات هدمت أيضا جزءا من منزل عادل أبو سرور، بحجة "عدم الترخيص"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشار الأعرج إلى أن قوات إسرائيلية ترافقها جرافات اقتحمت الولجة، وتمركزت في منطقة عين حويزة، وأغلقتها ومنعت الفلسطينيين من التنقل فيها.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل غاز وقنابل صوتية، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين باختناق.

وذكر أن الجيش اعتقل عمر حجاجلة (58 عاما)، أثناء وجوده في محيط المنزل الذي جرى هدمه.

هدم منزل ومنشأة للأغنام في الخليل

وفي محافظة الخليل، هدمت قوات الاحتلال منزلا مكونا من طابقين، ومنشأة لتربية الأغنام مشيدة من ألواح الصفيح، إضافة إلى بئر مياه، في منطقة الديرات شرقي بلدة يطا.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن المنزل تبلغ مساحته 240 مترا مربعا، ويعود للمواطن محمد علي عودة مخامرة، ويؤوي 9 أفراد من عائلته، معظمهم أطفال.

وأضاف أن القوات هدمت أيضا منشأة للأغنام مساحتها 60 مترا مربعا، وبئر مياه بسعة 120 مترا مكعبا.

وأشار إلى أن الآليات الإسرائيلية اقتلعت عددا من الأشجار، وخربت جدرانا حجرية منخفضة، وجرفت الأراضي المحيطة بموقع الهدم.

هدم منزل وبئر في سلفيت

وشمالي الضفة، هدمت القوات الإسرائيلية منزلا مكونا من طابقين وبئر مياه في بلدة كفر الديك غربي محافظة سلفيت، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية ترافقها جرافتان عسكريتان اقتحمت البلدة، وهدمت المنزل الواقع في جهتها الغربية، الذي يعود للمواطن حمد مروان ناجي، إضافة إلى بئر المياه.

وخلال النصف الأول من العام 2026، نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 341 عملية هدم في الضفة الغربية، أسفرت عن تدمير 740 منشأة، إلى جانب إصدار 254 إخطارا بالهدم أو وقف البناء، وفق تقرير نصف سنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

وتأتي عمليات الهدم في ظل تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم على الأهالي وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.