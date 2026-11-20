أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على شابين قرب قرية دورا القرع شمال رام الله، ما أدى إلى استشهاد أحدهما واحتجاز جثمانه، وإصابة الآخر بجراح لم تعرف حجمها.

استشهد الشاب حمزة مسعود سليم عبدو (42 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية دورا القرع شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب، واحتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال.

وفي التفاصيل، فقد أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال على مقربة من قرية دورا القرع.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن أحد حراس مستوطنة "بيت إيل" أطلق النار على فلسطينيين، ما أدى إلى إصابتهما.

وكانت مصادر قد أعلنت أن الاحتلال احتجز المصابين، قبل أن يتبين لاحقا استشهاد أحدهما بينما لم تعرف حالة المصاب الآخر.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مساء، الجمعة، مدينة بيت لحم وبلدة تقوع جنوب شرق المحافظة.

وبحسب مصادر أمنية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم، وتمركزت في مناطق مفرق الراضي، وشارع القدس – الخليل، والدوار الروسي، وباب الزقاق، من دون الإبلاغ عن دهم منازل أو اعتقالات.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع وتمركزت في محيط البلدية، ولاحقت مركبات المواطنين، وأطلقت الرصاص الحي، من دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة ومنطقة واد الشيخ، واعتقلت المواطنين خليل أحمد خليل العلامي (45 عاما) وإبراهيم عامر أحمد أبو جودة (22 عاما) واعتدت عليهما بالضرب المبرح، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، وأجبرت المواطنين على إغلاق محلاتهم التجارية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أنس مجدي خليلية ومؤمن حسين علاونة، أثناء تواجدهما قرب منتزه الفوار في بلدة جبع جنوب جنين، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.