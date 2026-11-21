قال الناشط ضد الاستيطان، أسامة مخامرة، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت عيسى الحمامدة ونجله محمد، أثناء رعيهما الأغنام قرب مسكنهما في قرية التبان المهدّدة بالهدم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فلسطينيًا ونجله في قرية التبان بمسافر يطا جنوب الخليل، فيما اقتحم مستوطنون مسلّحون قرية بيرين جنوب شرق المدينة، وهدّدوا الأهالي أثناء قطفهم الزيتون، بالتزامن مع إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم.

وقال الناشط ضد الاستيطان، أسامة مخامرة، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت عيسى الحمامدة ونجله محمد، أثناء رعيهما الأغنام قرب مسكنهما في قرية التبان المهدّدة بالهدم.

وفي قرية بيرين، قال رئيس المجلس القروي، فريد برقان، إن مستوطنين مسلّحين يمتطون الخيول اقتحموا منطقة واد الأعور، وتجوّلوا في محيط منازل الأهالي، وهدّدوهم بإجبارهم على الرحيل أثناء قطفهم الزيتون. وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الأهالي.

وأوضح برقان أن أهالي القرية يتعرّضون لاعتداءات يومية ينفّذها مستوطنون أقاموا بؤرة استيطانية تُسمّى "أدورين" على أراضي الأهالي جنوب غرب القرية. وتشمل الاعتداءات، بحسب برقان، إتلاف المزروعات وتخريب الممتلكات وسرقتها، وسرقة الأغنام، والاعتداء الجسدي على الأهالي وترويع النساء والأطفال، خصوصًا خلال الاقتحامات الليلية.

وفي اعتداء آخر، رشق مستوطنون مسلّحون، تحت حماية جنود الاحتلال، مركبات فلسطينية بالحجارة على الطريق الالتفافي رقم 60 قرب منطقة واد الشنار شمال الخليل، ما ألحق أضرارًا بعدد منها.