يأتي ذلك وسط ارتفاع ملحوظ في أعداد الاقتحامات والاعتقالات خلال تشرين الأول/ أكتوبر، وفق تقارير فلسطينية وثقت اتساع العمليات العسكرية والانتهاكات في مختلف المحافظات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الأحد، حملة اقتحامات واسعة طالت بلدات وقرى ومخيمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها، فيما هاجم مستوطنون قرية دير السودان شمال غربي رام الله، وأطلقوا النار باتجاه مركبات خلال الهجوم.

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وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر قليل جنوب شرقي نابلس، وداهمت منزلا وفتشته، كما اقتحمت مخيم بلاطة شرقي المدينة، وسط انتشار للآليات العسكرية في المنطقة. واعتقلت الشاب وديع باسم جرمي من المخيم، أثناء مروره على حاجز عين سينيا شمالي رام الله.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المزرعة الشرقية شرقي المدينة، بالتزامن مع هجوم المستوطنين على قرية دير السودان، فيما اقتحمت قوات أخرى بلدة عزون شرقي قلقيلية، ودفعت بآليات عسكرية إلى داخلها.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية العرقة غربي المدينة، وداهمت أحد المنازل، كما اقتحمت بلدة قباطية جنوبي المحافظة.

أما في محافظة الخليل، فاقتحمت قوات الاحتلال منطقة خلة المي في بلدة يطا جنوبي المحافظة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، كما اقتحمت منطقة صافا في بلدة بيت أمر شمالي المدينة، وانتشر جنودها في المنطقة.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، إذ وثقت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية تنفيذ 1534 عملية اقتحام خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2026، مقارنة بـ1347 عملية في أيلول/ سبتمبر، بزيادة بلغت نحو 14%.

وبحسب التقرير الشهري للدائرة، تصدرت محافظة رام الله والبيرة قائمة المناطق الأكثر تعرضًا للاقتحامات، تلتها محافظات جنين ونابلس وطولكرم والخليل. وترافقت العمليات مع حملات اعتقال ومداهمة منازل وتخريب ممتلكات، إلى جانب إطلاق النار على المواطنين.

وفي السياق، وثق تقرير إحصائي حقوقي 804 حالات اعتقال وإعادة اعتقال خلال تشرين الأول/ أكتوبر، مقابل 670 حالة في أيلول/ سبتمبر، بزيادة بلغت 20%.

وأشار التقرير إلى أن الاعتقالات شملت 18 طفلا و17 امرأة و17 مسنًا، إضافة إلى 123 حالة إعادة اعتقال لأسرى محررين. وتصدرت محافظة الخليل قائمة المحافظات بـ322 حالة، تلتها نابلس بـ134 حالة، ثم قلقيلية بـ118 حالة.

وفي حصيلة أوسع، أفاد مركز معلومات فلسطين "معطى" بتوثيق أكثر من 33 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، من بينها أكثر من ألفي طفل و800 امرأة.