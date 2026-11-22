أصيب عدد من الأهالي إثر اعتداء مستوطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه عمال قرب بلدة حزما، وأغلق مداخلها وشدد إجراءاته العسكرية في المنطقة.

أصيب عدد من الفلسطينيين، الأحد، جراء إرهاب المستوطنين في قرية المغير وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه عمال في محافظة القدس.

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء اعتداء مستوطنين على مركباتهم في قرية المغير، شمال شرق مدينة رام الله.

ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس القروي بالمغير، أمين أبو عليا، قوله إن مستوطنين اعتدوا على مركبات، ما أدى إلى إصابة عدد من الركاب (لم يحدده) بشظايا الزجاج المتطاير، كما انتشروا على مداخل القرية ومنعوا الدخول إليها أو الخروج منها، بحماية الجيش الإسرائيلي.

وفي محافظة القدس، ذكرت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي أطلق "الرصاص الحي تجاه عدد من العمال الفلسطينيين في محيط جدار الفصل العنصري، بالقرب من بلدة حزما، دون أن تتوفر معلومات حتى الآن عن وقوع إصابات".

وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال أغلقت مداخل بلدة حزما، وشددت إجراءاتها العسكرية في المنطقة، ما أعاق حركة تنقل المواطنين".

وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس، "وأطلق وابلا من قنابل الصوت والغاز السام بشكل عشوائي".

ومنذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1,220 فلسطينيا وإصابة نحو 13,750 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، حذر أربعة عشر مقررا أمميا من أن التصاعد الحاد في وتيرة "إرهاب المستوطنين" بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.