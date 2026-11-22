السلطات الإسرائيلية تسحب تصاريح دخول عدد من الفلسطينيين في النبي صموئيل وبيت إكسا وحي الخلايلة بمحافظة القدس المحتلة، ما يقيد وصولهم إلى منازلهم، في إطار إجراءات العزل التي تفرضها على هذه التجمعات.

سحبت السلطات الإسرائيلية، الأحد، تصاريح دخول عدد من الفلسطينيين في قريتي النبي صموئيل وبيت إكسا، وحي الخلايلة، في محافظة القدس المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت المحافظة في بيان إن السلطات الإسرائيلية سحبت تصاريح عدد من الفلسطينيين في تلك المناطق، دون تحديد عددهم.

وأضافت أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحكم بموجب التصاريح في دخولهم وخروجهم، وتحدد من يسمح له بالوصول إلى منزله ومن يحرم من ذلك، سواء بسحب التصريح أو الامتناع عن تجديده".

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في سياق سياسة عزل ممنهجة تفرضها إسرائيل على التجمعات الثلاثة، التي أحاطتها بجدار الفصل والحواجز العسكرية، قبل أن تصنفها في أيلول/ سبتمبر 2025 "مناطق تماس"، إذ تلزم سكان هذه المناطق بالحصول على تصاريح خاصة، تمنح لمدة عام واحد.

وبموجب هذا النظام، "بات حق المواطنين في الوصول إلى منازلهم مرتبطا بموافقة سلطات الاحتلال وتجديدها لتلك التصاريح"، وفق محافظة القدس.

وفي نيسان/ أبريل 2025، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى "القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بوقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات (المستوطنات) وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية".

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، زاد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.