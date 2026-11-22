في خطوة تعكس تحويل العقارات الفلسطينية المستولى عليها إلى ممتلكات قابلة للتداول، عرض مستوطنون منزلا في البلدة القديمة بالقدس للبيع مقابل 20 مليون دولار، فيما حذرت محافظة القدس من تداعيات ذلك على الوجود الفلسطيني والطابع التاريخي للمدينة.

صورة توضيحية لمستوطن يخرج من بيت لفلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس بعد الاستيلاء عليه بمساعدة شرطة الاحتلال (Getty Images)

قالت محافظة القدس، الأحد، إن مستوطنين عرضوا منزلا فلسطينيا سبق أن استولوا عليه في البلدة القديمة بالمدينة للبيع مقابل 20 مليون دولار.

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وأصدرت المحافظة بيانا حذرت فيه من خطورة الأمر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "تكشف جانبا خطيرا من منظومة الاستيلاء الاستعماري على العقارات الفلسطينية، التي امتدت من السيطرة على المنازل والممتلكات وتهجير أصحابها، إلى إعادة تسويقها وطرحها للبيع".

وأكدت المحافظة أن "عرض عقار مستولى عليه للبيع لا تمنح الاستيلاء عليه أي مشروعية، ولا تسقط حقوق أصحابها الفلسطينيين في ملكيتها واستعادتها".

وعدت الإجراء "امتدادا لسياسة استعمارية ممنهجة، تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والتاريخي للبلدة القديمة".

ولفتت إلى أن "السيطرة على المنازل والممتلكات في الأحياء والممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى، تسهم في إحكام الطوق الاستعماري (الاستيطاني) حوله، وتغيير معالم محيطه".

وقالت المحافظة إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي توفر لهذه الأنشطة الغطاء والحماية، عبر منظومة من القرارات والإجراءات التي تسهل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية".

كذلك حذرت من أن "إعادة طرح العقارات المستولى عليها للبيع بأسعار مرتفعة، تفتح مسارا إضافيا لاستدامة المشروع الاستعماري، من خلال تحويل الممتلكات التي جرت السيطرة عليها إلى أصول قابلة لإعادة التداول".

وشددت على أن "القدس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، أرض فلسطينية محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها وتركيبتها السكانية ومركزها القانوني باطلة".