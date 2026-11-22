تتواصل عمليات الهدم الإسرائيلية في الأغوار الشمالية ضمن موجة متصاعدة من التضييق على التجمعات الفلسطينية، إذ أدى هدم خربة سمرة إلى تشريد عائلات وحرمانها من مساكنها ومصادر عيشها، في وقت تكشف فيه المعطيات الفلسطينية عن اتساع عمليات الهدم والاعتداءات

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، نحو 50 منشأة سكنية وحظيرة للماشية في خربة سمرة بالأغوار الشمالية، إلى جانب صهاريج مياه، ما أدى إلى تشريد عائلات فلسطينية وتركها ومواشيها دون مأوى أو مقومات أساسية للحياة.

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وقال رئيس مجلس قروي المالح والمضارب، مهدي دراغمة، إن عملية الهدم شملت جميع المنشآت السكنية وحظائر الماشية في الخربة، ونفذت دون سابق إنذار أو إخطارات مسبقة بالإزالة.

وأوضح أن عمليات الهدم تركت العائلات ومواشيها في العراء، في ظل منع الفلسطينيين والجهات الرسمية من إقامة بنى تحتية تساعدهم على مواجهة الظروف الجوية واعتداءات المستوطنين.

وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد عمليات الهدم والتضييق على التجمعات الفلسطينية في الأغوار الشمالية، التي تواجه اعتداءات متواصلة تشمل هدم المساكن والمنشآت الزراعية والاستيلاء على الأراضي وملاحقة السكان في أراضيهم ومراعيهم، بما يهدد مصادر رزقهم ويدفعهم إلى الرحيل.

وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 341 عملية هدم طالت 740 منشأة فلسطينية، وأصدرت 254 إخطاراً بالهدم.

وفي مؤشر على اتساع نطاق الاعتداءات، سجلت الهيئة 3133 اعتداءً إسرائيلياً خلال تشرين الأول/أكتوبر 2026، بزيادة بلغت 52.8% مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر، توزعت بين 1764 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال و1369 نفذها المستوطنون.

كما وثقت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية هدم 46 منزلاً في الضفة الغربية خلال تشرين الأول/أكتوبر، مقابل 49 منزلا في الشهر السابق، فيما ارتفعت عمليات تدمير ومصادرة الممتلكات إلى 184 عملية خلال الشهر ذاته.

وفي الأغوار الشمالية، أسهمت اعتداءات المستوطنين والبؤر الاستيطانية الرعوية في تهجير 70 تجمعا بدويا ورعويا بشكل كلي أو جزئي خلال العامين الماضيين، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في ظل استمرار الضغوط على التجمعات الفلسطينية ومقومات بقائها.