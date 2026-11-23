شهدت مناطق متفرقة من الضفة اقتحامات إسرائيلية واسعة تخللتها اعتقالات ومداهمات للمنازل، تركزت في مخيم الأمعري وبلدة علار، حيث اعتقل عدد من المواطنين والأسرى المحررين، فيما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية ونصبت حواجز أعاقت حركة المواطنين في الخليل.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومداهمة منازل أسرى محررين، إلى جانب اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها واحتجاز قاطنيها لساعات، والتنكيل بهم وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

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وفي رام الله والبيرة، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم الأمعري منذ ساعات، ونفذت حملة اعتقالات واسعة، بالتزامن مع تحويل أحد مباني المؤسسات إلى مركز للتحقيق الميداني، ومداهمة منازل الفلسطينيين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم محمد طقاطقة خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب المدينة، كما شنت حملة مداهمات واعتقالات في مخيم عايدة شمالي بيت لحم.

أما في نابلس، فاقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في البلدة القديمة وسط المدينة، وداهمت محلا تجاريا في شارع حطين، كما اقتحمت مخيم عسكر وبلدة بيت دجن شرقي نابلس.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة علار شمال المدينة، وداهمت منازل عدد من الأسرى المحررين، واعتقلت أربعة منهم، وهم محمد حسني أبو سعدة، ومعتز صبحي زعرور، وصلاح رياض مجادبة، وإيهاب حسني جزار.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، وبلدة سنيريا جنوب قلقيلية، وقرية الريحية جنوب الخليل، وأحياء في مدينة البيرة وقرية برقا شرق رام الله، حيث اعتقلت شابًا.

وفي الخليل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا صباح الإثنين في منطقة بئر الحمص وسط المدينة، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويات ركابها، ما أدى إلى عرقلة حركة السير.

كما كثفت انتشارها العسكري على مداخل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وتشهد مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية اقتحامات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال، تتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات وتنكيل بالمواطنين، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين.