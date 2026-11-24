تأتي الاقتحامات في سياق تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وما يرافقها من تضييق على حياة الفلسطينيين وتعطيل للمرافق التعليمية والمؤسسات العامة، وسط استمرار المداهمات والاعتقالات والتنكيل بالسكان.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون، إلى جانب اقتحام منازل وتخريب محتوياتها وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية، وسط مواجهات أسفرت عن إصابات وحالات اختناق.

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وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة فلسطينيين، بينهم أمين سر حركة "فتح" في المحافظة والأسير المحرر محمود ولويل، خلال اقتحام المدينة ومداهمة منازل في حي كفر سابا ومنطقة خلة الراعي.

وذكر نادي الأسير أن المعتقلين هم: محمود ولويل، ونذير شلويت، وطارق الخطيب، وأنس ولويل، وكتسار مراعبة، ورياض مسكاوي، ويوسف شتيوي، ومدين عماوي، ومعتز قرعان، مشيرا إلى أن عددا منهم أسرى محررون. كما حولت قوات الاحتلال مكتب حركة "فتح" في حي كفر سابا إلى مركز للتحقيق الميداني مع المعتقلين.

وخلال الاقتحام، علقت قوات الاحتلال منشورات في أنحاء متفرقة من المدينة، حذرت فيها المواطنين مما وصفته بتنفيذ "عمليات إرهابية"، فيما فرضت إجراءات عسكرية مشددة على مداخل قلقيلية، وأغلقت المدخل الجنوبي المعروف بنفق حبلة بالبوابة الحديدية، وشددت إجراءاتها عند المدخل الشرقي، حيث أوقفت المركبات ودققت في هويات الفلسطينيين وفتشتها.

وبسبب استمرار الاقتحام والتوتر الميداني، أعلن مكتب محافظ قلقيلية تأخير بدء الدوام في المؤسسات كافة إلى الساعة التاسعة صباحاً، حفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين خلال اقتحام المدينة وقرية سالم شرقها. وأفادت مصادر محلية بأن القوات اقتحمت منطقة الضاحية شرقي المدينة، وداهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت يوسف دويكات، وشادي الطبوق، وفارس المعلواني، والشقيقين زيد وصلاح الخراز.

كما اقتحمت قرية سالم وداهمت منزلين فيها، واعتقلت هارون عمران عواد وكريم سامر جبارة.

وفي محافظة طوباس، واصلت قوات الاحتلال منذ مساء الإثنين اقتحام بلدة طمون جنوب المحافظة، وسط انتشار مكثف للدوريات العسكرية والوحدات الراجلة، ومداهمة منازل وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، وحوّلت بعضها إلى مواقع عسكرية ومراكز للتحقيق.

وفي ظل استمرار الاقتحام، أعلنت مديرية التربية والتعليم في طوباس تأجيل الدوام المدرسي في المدارس الحكومية ورياض الأطفال ببلدة طمون إلى الساعة التاسعة صباحا.

وقال مدير المديرية، عزمي بلاونة، إن القرار يشمل نحو ثلاثة آلاف طالب وطالبة في 12 مدرسة، مضيفا أنه في حال استمرار الاقتحام، سيحول الدوام إلى التعليم الإلكتروني.

وتشهد محافظة طوباس، بما فيها بلدة طمون والقرى المحيطة بها، اقتحامات عسكرية متكررة تتخللها مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها واحتجاز سكانها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.