تواصل قوات الاحتلال تصعيد عملياتها العسكرية في الضفة والقدس، عبر اقتحامات متزامنة واعتقالات ومداهمات واسعة للمنازل، تترافق مع تخريب الممتلكات والتنكيل بالسكان، في ظل اتساع رقعة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات ومواجهات أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل وتخريب محتوياتها وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

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ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة، وداهمت منازل عدة، كما اقتحمت بناية سكنية في حي رفيديا غربا.

وشملت الاقتحامات أحياء وبلدات في المحافظة، بينها سالم ومادما وتل وعورتا وبيت فوريك، حيث حطمت قوات الاحتلال صرح الشهيد ليث حنني في البلدة، وداهمت منزلا في قرية سالم، مطالبة عائلة أحد الشبان بتسليم طائرة تصوير، بذريعة البحث عنها.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر شمال المحافظة وإذنا غربها، واعتقلت ثلاثة شبان، هم أحمد علي صبارنة ويزن يوسف حسين صبارنة من بيت أمر، وعدي أحمد المصري من إذنا، عقب مداهمة منازلهم. وشهدت بيت أمر اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها والتنكيل بسكانها.

وفي رام الله، داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال اقتحامها قرية دير جرير شرق المدينة، بينما اقتحمت قرية مسلية جنوب جنين، ومخيم شعفاط في القدس المحتلة، حيث نفذت عمليات تفتيش ومداهمة لمنازل الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، نفذ مستوطنون جولات استفزازية في منطقة الحرايق ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق حملات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتها، وتتخللها عمليات اعتقال ومداهمة للمنازل واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.