تتواصل عمليات هدم المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية، وسط مخاوف من تداعياتها على استقرار التجمعات السكانية ومصادر عيشها، ولا سيما في المناطق المهددة بالتهجير مثل مسافر يطا. وتعكس المعطيات الرسمية اتساع نطاق هذه العمليات، في ظل استمرار إصدار إخطارات الهدم

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عمليات هدم المساكن والمنشآت الفلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص، مستهدفة مساكن ومنشآت سكنية وزراعية وصناعية، في وقت تتواصل فيه عمليات التهجير واستهداف مصادر رزق الفلسطينيين ومقومات بقائهم.

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وفي مسافر يطا، جنوبي الخليل، شرعت جرافات الاحتلال بهدم مساكن ومنشآت في خربة مغاير العبيد، شملت غرفة سكنية وكهفا وعرائش وحظيرة أغنام ووحدات صحية، تعود للمواطن شحادة مخامرة.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان بمسافر يطا، أسامة مخامرة، بأن عمليات الهدم طالت منشآت يستخدمها السكان للسكن وتربية المواشي، فيما قالت منظمة البيدر الحقوقية إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة برفقة آليات عسكرية وجرافات، وبدأت بهدم المنشآت وسط حالة من الخوف في صفوف الأهالي.

واعتبرت المنظمة أن هذه العمليات تأتي في إطار سياسة تستهدف تهجير سكان مسافر يطا، مطالبة بتدخل عاجل لوقف عمليات الهدم وتوفير الحماية للسكان.

ويأتي ذلك غداة هدم قوات الاحتلال، الثلاثاء، ثمانية مساكن في مسافر يطا، ما أدى إلى تشريد 42 فلسطينياً، بينهم أفراد من عائلات الدبابسة. وشملت عمليات الهدم مسكنا للمواطن راغب الدبابسة كان يؤوي سبعة أفراد، وكهفين سكنيين للمواطنين حسام وفؤاد الدبابسة، كان يقيم فيهما ثلاثة وسبعة أفراد على التوالي، إضافة إلى كهف سكني للمواطن موسى محمد دبابسة يؤوي شخصين.

كما هدمت القوات غرفاًسكنية تعود للمواطنين عبد الله محمود دبابسة ومعاذ موسى دبابسة، كانت تؤوي خمسة وأربعة أفراد على التوالي، إلى جانب وحدات صحية وآبار مياه، وخربت خزانات مياه، واقتلعت أشجاراً وأسيجة تعود للمواطن سليمان علي دبابسة.

ولم تقتصر الأضرار على المساكن والمنشآت، إذ طالت أجزاء من شبكتي الكهرباء والمياه المحليتين، ما زاد من صعوبة الظروف المعيشية للسكان، الذين يواجهون مخاطر متصاعدة بفعل عمليات الهدم والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وفي محافظة قلقيلية، استهدفت جرافات الاحتلال بئرا ارتوازيا في بلدة رأس عطية، جنوبي المحافظة، في إطار عمليات الهدم التي تطال المنشآت ومصادر المياه الفلسطينية في الضفة الغربية.

وتأتي هذه الاعتداءات ضمن تصعيد أوسع لعمليات الهدم الإسرائيلية، إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، استنادا إلى معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ سلطات الاحتلال نحو 341 عملية هدم خلال النصف الأول من عام 2026، طالت 740 منشأة فلسطينية، بالتزامن مع إصدار 254 إخطاراً بالهدم بذريعة عدم الترخيص.