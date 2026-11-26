تأتي الاقتحامات في سياق تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وما تفرضه من تضييق على حياة الفلسطينيين، وسط استمرار حملات الاعتقال والاعتداءات واتساع رقعة المواجهات في المدن والبلدات والمخيمات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات، وأسفرت عن إصابة فلسطينيين بالرصاص والضرب، إلى جانب تسجيل حالات اختناق، فيما داهمت القوات عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها وأخضعت عدداً من سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

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وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين خلال اقتحام مناطق في محافظات رام الله ونابلس وسلفيت، بالتزامن مع اقتحامات لبلدات ومخيمات في محافظة الخليل.

واعتقلت القوات الشقيقين قسام ومحمود نخلة خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله، كما اعتقلت الأسير المحرر وائل زيد بشير طبلت من منطقة طلعة علاء الدين في حي رفيديا غرب نابلس.

وفي نابلس، طالت الاعتقالات عبد الله موسى صباح، من إسكان الأطباء غرب المدينة، وعبد القادر علي عامر، من قرية كفر قليل شرقاً، وعميد طبيلة، من حارة الياسمينة في البلدة القديمة، وعز الدين بشتاوي، من حي خلة الإيمان في الجبل الشمالي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر الديك غرب سلفيت، برفقة ثلاث جرافات، وداهمت بناية سكنية في حي خلة الإيمان، وشارع المنجرة ومنطقة الجبل الشمالي في نابلس، ودخلت المدينة من حاجزي عورتا والـ17. كذلك اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس وداهمت منزلاً فيها، فيما واصلت اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فيصل رمزي مصطفى، عقب اقتحام بلدتي دير بلوط ورافات غرب المحافظة، حيث داهمت عدداً من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي شمال الضفة الغربية، أصيب شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب على حاجز الجلمة العسكري شمال جنين. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تسلمت المصاب عند الحاجز ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويشهد حاجز الجلمة، الواقع شمال شرق جنين، تشديدات عسكرية وقيوداً على حركة المواطنين، بالتزامن مع استمرار اقتحامات المدينة ومخيمها وبلدات وقرى المحافظة، وما يرافقها من اعتقالات واعتداءات.

وفي شمال القدس المحتلة، أصيب شاب يبلغ من العمر 40 عاما برصاص معدني مغلف بالمطاط في البطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا فجر الخميس. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع الإصابة ونقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتتعرض مناطق شمال القدس، بما فيها مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب المجاورة، لاقتحامات متكررة تتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات ومواجهات، يستخدم خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت.