تتواصل الضغوط الإسرائيلية على التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، مع تصاعد عمليات هدم الممتلكات والاعتداءات الاستيطانية، في مشهد يفاقم أزمة السكن ويهدد استقرار العائلات، ويدفع مزيدا من السكان إلى ترك مناطقهم قسرا.

تشهد الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في إطار اعتداءات متواصلة تستهدف الوجود الفلسطيني، وتؤدي إلى تهجير عائلات من مساكنها ومصادر رزقها، وسط اتساع رقعة الاستهداف في عدد من المناطق والبلدات.

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وتترافق عمليات الهدم مع اعتداءات المستوطنين والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، في ظل حماية قوات الاحتلال، ما يفاقم معاناة السكان ويدفع مزيداً من العائلات إلى النزوح القسري، لا سيما في التجمعات البدوية والمناطق القريبة من المستوطنات.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، منزلا وجدارا استناديا في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، فيما أقدم مستوطنون على هدم أجزاء من منزل عائلة فلسطينية في قرية جالود جنوب شرق نابلس، بالتزامن مع إعادة إقامة بؤرة استيطانية في محيطه، في تصعيد متواصل يستهدف المنازل والممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي كفر الديك، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الشعاب، وحاصرت منزل عائلة آدم حسن مرعي، قبل أن تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين الذين تجمعوا في محيطه، وتشرع بهدم المنزل والجدار الاستنادي التابع له.

وتأتي عملية الهدم في ظل تصاعد عمليات استهداف المنشآت الفلسطينية، إذ نفذت قوات الاحتلال، خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 62 عملية هدم طالت 129 منشأة، بينها 62 مسكناً مأهولاً، و14 منشأة تشكل مصادر رزق، و46 منشأة زراعية، إضافة إلى منشآت أخرى. وأسفرت هذه العمليات عن أضرار مباشرة طالت ما لا يقل عن 220 مواطناً، بينهم 125 طفلاً و45 امرأة، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وفي قرية جالود، هدم مستوطنون أجزاء من منزل عائلة الطوباسي، بالتزامن مع إعادة نصب خيمة استيطانية بالقرب منه، في سياق اعتداءات متواصلة تتعرض لها العائلة منذ نيسان/أبريل الماضي، شملت محاصرة المنزل ومضايقة سكانه وقطع الأشجار المحيطة به وإحراق مركبة تعود للعائلة، إلى جانب الاعتداء عليه بالحجارة.

وكانت العائلة قد أجبرت في تموز/يوليو الماضي على مغادرة منزلها بعد حصار استمر أكثر من ثلاثة أشهر، تخلله منع وصول الغذاء والمياه والأدوية وقطع الكهرباء، قبل أن يستولي المستوطنون عليه.

ورغم صدور قرار عن المحكمة العليا الإسرائيلية في السادس من أيلول/سبتمبر الماضي، يقضي بإخلاء المستوطنين من المنزل وتمكين العائلة من العودة إليه، فإن الاعتداءات استمرت، إذ هاجم المستوطنون في نهاية الشهر ذاته منزلين آخرين للعائلة في منطقة الظهر وأحرقوهما، إلى جانب إحراق مركبة، ما دفع أفرادها إلى إخلائهما مجددا.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين بمحافظة نابلس، التي شهدت 353 اعتداء خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من أصل 1369 اعتداء سجلت في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.