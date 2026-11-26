اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدرسة الشابات الثانوية الشاملة بحي وادي الجوز في القدس المحتلة، وسلمت إدارتها قرارا بإغلاقها بعد ثلاثين يوما، ما يهدد مستقبل ستمئة وعشرين طالبة وخمسين معلمة، وسط تحذيرات رسمية من سياسة أسرلة التعليم وطمس الهوية الفلسطينية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدرسة الشابات الثانوية الشاملة في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، وأخضعت مرافقها وغرفها الصفية ومحتوياتها للتفتيش، وسلمّت إدارتها قرارا يقضي بإغلاقها بعد 30 يوما.

وأكدت محافظة القدس أن ذلك يشكل تصعيدا خطيرا في استهداف المؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة المحتلة، وانتهاكا لحق الطلبة في التعليم، ومحاولة جديدة للتضييق على المؤسسات التعليمية التي تحافظ على المنهاج والهوية الوطنية الفلسطينية.

وذكرت المحافظة في بيان أصدرته، اليوم، أن القرار يهدد مستقبل نحو 620 طالبة، ويضع 50 معلمة أمام خطر فقدان أماكن عملهن، في مدرسة تأسست عام 1978، وتتبع للأوقاف الأردنية الإسلامية، وتشكل إحدى المؤسسات التعليمية العريقة في القدس.

وتقع المدرسة في شارع الإمام الحنبلي بحي وادي الجوز، شرقي البلدة القديمة، وتقدم خدماتها التعليمية للطالبات من الصف الأول حتى الثاني عشر.

وأشارت المحافظة إلى أن قرار الإغلاق لا يأتي بمعزل عن سلسلة من الإجراءات الممنهجة التي تتعرض لها المدرسة، إذ اقتحمتها قوات الاحتلال مرتين خلال العام الجاري، وصادرت كتباً مدرسية بحجة تدريس المنهاج الفلسطيني، فضلاً عن تهديدها بالإغلاق أكثر من مرة، واستدعاء مديرة المدرسة والتحقيق معها مرتين.

وأكدت أن هذه الممارسات تكشف عن استهداف يتجاوز المدرسة بوصفها مبنى تعليميا، ليطال رسالتها التربوية والوطنية، ويستهدف حق الأجيال المقدسية في تلقي تعليمها وفق المنهاج الفلسطيني، والحفاظ على تاريخها وهويتها وثقافتها الوطنية، وشددت على أن محاولات فرض المناهج الإسرائيلية، وملاحقة المعلمين والطلبة ومصادرة الكتب الفلسطينية، واستخدام التراخيص وقرارات الإغلاق وسيلة للضغط على المدارس، تندرج في سياق سياسة تستهدف أسرلة التعليم والتحكم في وعي الأجيال الفلسطينية وفرض رواية الاحتلال على حساب الرواية الوطنية والتاريخية الفلسطينية.

وأكدت محافظة القدس أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا واضحا للمركز القانوني لمدينة القدس، باعتبارها أرضا فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك أي سيادة على المدينة، ولا يترتب على احتلالها لها اكتساب أي حقوق سيادية أو صلاحيات تخولها تغيير واقعها القانوني أو هويتها أو طابعها التاريخي والثقافي والتعليمي.

وحذّرت المحافظة من أن استمرار هذه السياسة من دون تدخل دولي فاعل يهدد ما تبقى من المؤسسات التعليمية الفلسطينية، ويفتح الباب أمام توسيع إجراءات الإغلاق والملاحقة لتشمل مدارس أخرى.

وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والتدخل العاجل لوقف قرار إغلاق مدرسة الشابات الثانوية الشاملة.

وحذّرت من أن الصمت الدولي وغياب الإجراءات الرادعة يشجعان الاحتلال على المضي في سياسة إغلاق المدارس والاستيلاء على المنشآت التعليمية وفرض المناهج الإسرائيلية، بما يهدد حق آلاف الطلبة المقدسيين في التعليم، ويستهدف الوجود الفلسطيني وهويته الوطنية والتاريخية في المدينة المقدسة.

وفي 8 أيار/ مايو 2025، اقتحمت قوات إسرائيلية 3 مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مخيم شعفاط بالقدس، لتنفيذ أوامر إغلاق أُبلغت بها الوكالة في 8 نيسان/ أبريل من العام نفسه.

وأجبر ذلك أونروا على إخلاء مدارسها الست في القدس الشرقية، ما حرم نحو 800 طالب وطالبة من الدراسة فيها، وفق الوكالة.

وفي تموز/ يوليو 2022، ألغت سلطات الاحتلال التراخيص الدائمة لـ6 مدارس فلسطينية في القدس، بينها مدارس الإيمان والمدرسة الإبراهيمية، بزعم أن كتب المنهاج الفلسطيني تتضمن مواد "تحريضية".

ومنحت المدارس تراخيص مؤقتة لمدة عام، واشترطت تعديل تلك المضامين لتجديدها، وذلك في ظلّ محاولة فرض منهاج الاحتلال الإسرائيلي على الطلبة المقدسيين.