اعتبرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم السبت، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مدرسة الشابات الثانوية الشاملة في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة يشكّل "استهدافًا خطيرًا للمؤسسات التعليمية المقدسية"، ومحاولة للمساس بالحق في التعليم والهوية الوطنية.

سلّم الاحتلال الإسرائيلي إدارة مدرسة الشابات الثانوية الشاملة في وادي الجوز إخطارًا بالإغلاق، وحدّد 22 كانون الأول/ديسمبر موعدًا لتنفيذه. ودعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى التدخل لحماية المدرسة وضمان استمرار الدراسة.

اعتبرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم السبت، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مدرسة الشابات الثانوية الشاملة في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة يشكّل "استهدافًا خطيرًا للمؤسسات التعليمية المقدسية"، ومحاولة للمساس بالحق في التعليم والهوية الوطنية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة، الخميس، وفتّشت مرافقها وغرفها الصفية، وسلّمت إدارتها إخطارًا بالإغلاق.

وأوضحت أن القرار يطال نحو 620 طالبة من الصف الأول حتى الثاني عشر، إلى جانب كادر تعليمي وإداري يضمّ 50 معلمة، مشيرة إلى أن المدرسة تتبع للأوقاف الإسلامية الأردنية منذ تأسيسها عام 1978.

وأضافت الوزارة أن المدرسة تعرّضت خلال العام الجاري لاقتحامين، وأن قوات الاحتلال صادرت كتبًا منها بذريعة تدريس المنهاج الفلسطيني. كما تلقت المدرسة تهديدات بالإغلاق، واستُدعيت مديرتها للتحقيق مرتين.

وأعلنت الوزارة بدء التنسيق مع الجهات المعنية وأولياء الأمور لضمان استمرار الدراسة، ودعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والمنظمات الدولية والحقوقية إلى "التدخل لوقف الإغلاق وحماية المدارس الفلسطينية في القدس".

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية قولها إن شرطة الاحتلال سلّمت إدارة المدرسة الإخطار خلال اقتحامها، الخميس، بعد أربعة أيام من صدور قرار الإغلاق عن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بذريعة أن المدرسة تعمل دون ترخيص.

وبحسب القرار، الذي اطّلعت عليه الأناضول، يسري الإغلاق بعد 30 يومًا من تسليم الإخطار. وحدّد القرار 22 كانون الأول/ديسمبر موعدًا لبدء التنفيذ، أي بعد 26 يومًا من تسليم الإخطار.

واعتبارًا من الموعد المحدد، يحظر القرار على الإدارة والمعلمين والموظفين وأولياء الأمور البقاء في المدرسة أو تشغيلها أو المشاركة في أي نشاط تعليمي فيها، ويعتبر مخالفة الحظر مخالفة جنائية.

وفي 8 أيار/مايو 2025، اقتحمت قوات الاحتلال ثلاث مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم شعفاط لتنفيذ أوامر إغلاق. وقالت الوكالة إن ذلك أجبرها على إخلاء مدارسها الست في القدس المحتلة، وحرم نحو 800 طالب وطالبة من الدراسة فيها.

وفي تموز/يوليو 2022، ألغى الاحتلال الإسرائيلي التراخيص الدائمة لست مدارس فلسطينية في القدس المحتلة، ومنحها تراخيص لعام واحد، مشترطًا تعديل مضامين في المنهاج الفلسطيني لتجديدها. واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية الخطوة محاولة لفرض المنهاج الإسرائيلي على الطلبة المقدسيين.